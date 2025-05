«Και τι έλεγα;», Χρύσα Κατσαρίνη;

Το Gazzetta βρέθηκε στη stand up comedy παράσταση της Χρύσας Κατσαρίνη και κατάλαβε γιατί ο κόσμος αγαπά αυτή την καλλιτέχνιδα.

Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μπαίνοντας στην αίθουσα ήταν αυτό: η αίθουσα κλιματίζεται. Κάπου την είχα δει και ακούσει ξανά αυτή τη φράση. Σε σινεμά πρέπει να ήταν. Ή σε χώρος εορταστικών εκδηλώσεων. Ξέρετε, γλέντι για γάμο, βάφτιση, γενέθλια, επέτειο ή και γλέντι χωρίς λόγο. Μάλλον σε κινηματογράφο ήμουν. Κάπου εδώ δεν είχα δει το Ένταση; Τι ταινιάρα! Με Αλ Πατσίνο, Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Και λίγο πιο κάτω ήταν ένα άλλο σινεμά. Εκεί πρέπει να είχα δει το Seven. Και κάπου στην Πατησίων πρέπει να υπήρχε ένα «σκυλάδικο» στον δεύτερο όροφο αγνώστου ταυτότητας κτηρίου. Α, και κάπου στη γωνία με Αγίου Μελετίου είναι το ταχυφαγείο που αράζουν κάτι τύποι με μπλε στολή. Φτιάχνει ωραία σάντουιτς. Και τι έλεγα; Α, ναι. Μπήκα στην αίθουσα που κλιματίζεται και από τα ηχεία έπαιζαν χαρντ ροκ, ροκ, ξέρω γω, μέταλ… Τότε μου ήρθε η σκέψη ότι θα δω τους SlipKnot live! Ναι ρε φίλε! Γι’ αυτό είχα έρθει. Μάλλον. Η όλη φάση θύμιζε σκηνικό από ζωντανή εμφάνιση των μεταλάδων στο MTV. Και εκεί που έψαχνα τη χαίτη μου για να αρχίσω να κουνάω ρυθμικά το κεφάλι, βλέπω μια τύπισσα μαυροφορεμένη -γκοθού;- με ροζ, φούξια, κάτι ωραία πέδιλα τέλος πάντων, με κόκκινο μαλλί, ακόμα σε μέταλ mood είμαστε, σκέφτομαι, και δαχτυλίδια. Τώρα θα βγει η μπάντα και η Original. Όλα λάθος. Το κεφάλι μου θολώνει και δεν έχω πιει. Συνήθως πίνω γάλα με σιρόπια και… Α, και τι έλεγα; Στη σκηνή έχει βγει η γεμάτη ενέργεια, «τεράστια αγαπάρα» (sic), Χρύσα Κατσαρίνη. Εντάξει, τώρα κατάλαβα. Είμαι στην stand up comedy παράστασή της.

Τώρα όλα εξηγούνται



Η Χρύσα Κατσαρίνη στη σκηνή του θεάτρου Nous-Creative Space. Και τώρα όλα εξηγούνται. Η καλή διάθεση, η ανυπομονησία, η δροσιά της ατμόσφαιρας και η ανεξέλεγκτη δύναμη που προσφέρει με τα λόγια της. Για κάποιο λόγο, ενώ η Χρύσα τα «χώνει» από σκηνής, εγώ ψάχνω ένα πολυέλαιο. Το μυαλό μου συνδυάζει -λέμε τώρα- θέατρο, άνετα καθίσματα, αυλαία, τετράδιο. Εκεί θέλω κι έναν πολυέλαιο, αλλά πριν σκεφτώ «και τι έλεγα;» το λέει η Χρύσα. Και κάπως έτσι, οι δικές μου εσωτερικές διαδρομές γίνονται δικές της και αντίστροφα. Αυτή η τύπισσα συνομιλεί, επικοινωνεί με το κοινό απίστευτα. Και όπως είναι πάνω στη σκηνή θα μπορούσε να πει κι ένα μέταλ κομμάτι. Και μετά stand up. Θα μπορούσε να πει κι ένα σύνθημα από τη «σκεπαστή». Και μετά stand up. Θα μπορούσε να εξομολογηθεί με δάκρυα τις πιο δύσκολες στιγμές της. Και μετά stand up. Και μετά αυτή η αγάπη που έχει μέσα της θα γίνει μία, δύο, τρεις, τέσσερις… Αγάπη παντού, σάτιρα, σαρκασμός, αυτοσαρκασμός και γέλια που «εκτοξεύονται» και άσκοπα δεν ξοδεύονται. Σκέφτομαι να σηκωθώ για τουαλέτα. Η Χρύσα δεν βλέπει. Αλλά, άσε. Μπορώ να πάω και αύριο. Η καλλιτέχνιδα δίνει πόνο, όλους τους «πετσοκόβει» και με το χαμόγελό της «αγκαλιάζει» τους πάντες.

Αγαπά το κοινό της



Όσο γράφω ακούω μέταλ. Slipknot. Μου δίνει ρυθμό, ένταση και διάθεση να τα σπάσω όλα στο δωμάτιο! Μικρό είναι, αλλά είναι δικό μου. Και εδώ ξαναβρίσκω τη Χρύσα. Όλα ξεκινάνε από ένα μικρό διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Και… Ας βάλουμε στο σημείο τη σύντομη περιγραφή της παράστασης: Ολόκληρη η παράσταση αφορά ένα και μόνο βράδυ. Αυτό της 6ης Μαϊου του 2012. Ένα καθοριστικό βράδυ. Πρέπει να γνωρίζετε βέβαια πως η Χρύσα έχει διάσπαση προσοχής και για πρώτη φορά άφησε την διαταραχή της να πάρει τα ηνία. Οπότε μπορεί και να μη μιλάει μόνο για το βράδυ της 6ης Μαΐου. Και το ένα βράδυ θα γίνει ο ουρανός του «Και τι έλεγα;». Και λίγο πριν ξημερώσει, ανάψουν τα φώτα εκτός σκηνής, η Χρύσα θα μας έχει κάνει να γελάσουμε με τις ανθρώπινες σχέσεις, με τα προβλήματα υγείας που μας βρίσκουν, με τις δικές της δύσκολες στιγμές, με τις θρησκευτικές παραδόσεις, με την ελληνική οικογένεια, με το σεξ. Τα λόγια της έχουν παλμό, ζωντάνια και όταν πρέπει η θέση τους υψώνεται πάνω από «βαθυστόχαστες» πολιτικές, κοινωνικές, αναλύσεις. Η Χρύσα Κατσαρίνη αγαπά πολύ αυτό που κάνει, αγαπά το κοινό της και του δίνει το πολυτιμότερο δώρο της: τη χαρά του γέλιου. Στις 16/5 ολοκληρώνει τις εμφανίσεις της (sold out). Κρατήστε το όνομά της και την αγάπη της.

INFO

Χρύσα Κατσαρίνη – «Και τι έλεγα;» [έως 16 Μαΐου]

Κείμενο-παρουσίαση: Χρύσα Κατσαρίνη

Στο θέατρο «Nous, Creative Space»

Κάθε Παρασκευή

Ώρα έναρξης: 21:30

*Η Χρύσα Κατσαρίνη σε YouTube, Instagram, Facebook, X, Tik Tok