Αυτή η άγνωστη όψη της Γης σοκάρει το διαδίκτυο: Η φωτογραφία που αλλάζει την οπτική μας για τον πλανήτη

Μια σπάνια λήψη της Γης από το Google Earth προκαλεί σοκ στους χρήστες των social media, αποκαλύπτοντας μια εντελώς διαφορετική όψη του πλανήτη – σχεδόν χωρίς καθόλου ξηρά!

Μια σπάνια φωτογραφία της Γης από μια εντελώς διαφορετική – και σχεδόν άγνωστη – γωνία έχει προκαλέσει αναστάτωση στα social media. Καθώς ΗΠΑ και Ευρώπη βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε χάρτες και εικόνες του πλανήτη όπου κυριαρχεί η ξηρά. Περίπου το 68% της ξηράς της Γης βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο, περιλαμβάνοντας την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη μεγαλύτερη μεριά της Ασίας, την Αφρική και μέρη της Νότιας Αμερικής.

Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι περίπου το 71% της επιφάνειας του πλανήτη μας καλύπτεται από νερό – και μια εντυπωσιακή λήψη από το Google Earth το αποδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο.

Η εικόνα, που αναρτήθηκε από τον χρήστη @AMAZlNGNATURE στο X (Twitter), δείχνει μια λιγότερο οικεία όψη της Γης, με λεζάντα: «Η πλευρά του πλανήτη Γη που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε».

Στη φωτογραφία κυριαρχεί ο Ειρηνικός Ωκεανός, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρη την εικόνα. Μοναδικά σημάδια ξηράς είναι η Νέα Ζηλανδία στην κάτω αριστερή γωνία και ένα μικρό τμήμα της Ανταρκτικής στο κάτω μέρος – φωτεινό λευκό λόγω των πάγων της.

Οι υπόλοιπες λευκές κηλίδες στην εικόνα είναι σύννεφα και καιρικά φαινόμενα, χαρακτηριστικά των δορυφορικών εικόνων.

Αυτή η «ωκεάνια πλευρά» της Γης – γνωστή ως ωκεάνιο ημισφαίριο – αποτελείται από περίπου 89% ωκεανό και μόλις 11% ξηρά. Αν και η φωτογραφία δείχνει μόνο τη Νέα Ζηλανδία και την Ανταρκτική, στην πραγματικότητα περιλαμβάνει και πολλές μικρότερες νησιωτικές περιοχές, όπως:

Η εικόνα δημιούργησε έντονα συναισθήματα και αίσθημα αποπροσανατολισμού στους χρήστες του διαδικτύου. Ένας χρήστης έγραψε: «Η πίσω πλευρά του κεφαλιού της Γης είναι τρελή», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Νιώθω ότι βλέπω κάτι που δεν θα έπρεπε».

Άλλοι τόνισαν την πραγματική φύση του πλανήτη: «Η Γη θα έπρεπε να λέγεται Νερό, όχι Γη», είπε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Απόδειξη ότι ο πλανήτης μας παραμένει σε μεγάλο βαθμό μυστήριο – γεμάτος ωκεανό».

Από την πλευρά τους, οι Νεοζηλανδοί χάρηκαν που είδαν τη χώρα τους τόσο καθαρά σε μια δορυφορική λήψη. «Μιλάτε για τον εαυτό σας. Γεια σας από τη Νέα Ζηλανδία!», σχολίασε κάποιος, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Επιτέλους ένας χάρτης που δεν μας αγνοεί – ένας χάρτης αποκλειστικά για εμάς».

Ένας άλλος έγραψε με περηφάνια: «Για τους Πολυνήσιους, αυτή είναι η μπροστινή πλευρά της Γης – όχι η πίσω».

The side of planet Earth we aren't used to seeing. pic.twitter.com/qKBsGiQFLv