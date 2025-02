Η μεγάλη τεκτονική σύγκρουση: Πώς η κίνηση των Ηπείρων θα αλλάξει τον πλανήτη (vid)

Οι επιστήμονες έχουν αναφερθεί σε ένα φαινόμενο, το οποίο θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Γη.

Οι ειδικοί εξέδωσαν επείγουσα προειδοποίηση καθώς η «γρηγορότερη» ήπειρος του κόσμου βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με την Ασία, η οποία θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Γη όπως τη γνωρίζουμε.

Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι η Αυστραλία μετακινείται περίπου 7 εκατοστά προς τα βόρεια κάθε χρόνο, κάτι που θα την οδηγήσει σε μια σύγκρουση με την Ασία στο μέλλον. Αυτό οφείλεται στην κίνηση των τεκτονικών πλακών, που προκαλεί την αργή απομάκρυνση της Αυστραλίας από την Ανταρκτική.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μελλοντική σύγκρουση της Αυστραλίας με την Ασία θα έχει σημαντικές συνέπειες για τον πλανήτη. Αναμένονται κλιματικές αλλαγές, αύξηση των σεισμών, δημιουργία βουνών και η ηφαιστειακή δραστηριότητα λόγω των τεκτονικών κινήσεων.

Παρά το γεγονός ότι η Αυστραλία κινείται με ρυθμό 7 εκατοστών το χρόνο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η πλήρης σύγκρουση με την Ασία απέχει εκατομμύρια χρόνια. Ωστόσο, αυτή η κίνηση έχει ήδη επιπτώσεις στους χάρτες και στις συντεταγμένες GPS της Αυστραλίας σήμερα.

Australia's tectonic plate is moving approx. 7 cm/yr & to ensure our nation’s accurate positioning & navigation capabilities continue, the Australian Geospatial Reference System has been upgraded to meet these changes 👉 https://t.co/Xg94AXRHuq.



