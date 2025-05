Τουρκία: Οn camera επίθεση κατά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης (vid)

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, δέχθηκε επίθεση από έναν άγνωστο, τη στιγμή που αποχωρούσε από τελετή μνήμης στην Κωνσταντινούπολη για τον βουλευτή του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, Σιρί Σουρεγιά Οντέρ.

Ο δράστης, που είχε στήσει καρτέρι έξω από το Πολιτιστικό Κέντρο «Ατατούρκ» στην πλατεία Ταξίμ, επιτέθηκε στον Οζέλ χτυπώντας τον στο πρόσωπο, φωνάζοντας «είμαι εγγονός των Οθωμανών», σύμφωνα με μαρτυρίες παρευρισκομένων.

Turkish opposition leader Ozgur Ozel has been punched in the face in Istanbul today pic.twitter.com/YQvXDtmpaX