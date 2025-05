Το εξοχικό του Ομπάμα πωλείται για 39 εκατ.: Μέσα η πολυτέλεια, έξω ο Ατλαντικός!

Η πρώην έπαυλη του Ομπάμα ψάχνει νέο ιδιοκτήτη: Έχεις μήπως 40 εκατ. στην άκρη να την αγοράσεις;

Το κτήμα που φιλοξένησε τον Μπαράκ Ομπάμα στις καλοκαιρινές του διακοπές ως πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν είναι πια απλώς ένα ακίνητο. Είναι κομμάτι πολιτικής ιστορίας, και πλέον αναζητά νέο ιδιοκτήτη – αρκεί να έχει σχεδόν 40 εκατομμύρια δολάρια στην άκρη.

Exclusive: Blue Heron Farm, the onetime Martha’s Vineyard summer home of President Barack Obama and his family, is coming to market for $39 million https://t.co/w66IoC8sif

Από το 2009 έως το 2011, ο 44ος πρόεδρος των ΗΠΑ και η οικογένειά του περνούσαν τα καλοκαίρια τους στο πολυτελές κτήμα Blue Heron Farm, στο Martha’s Vineyard. Εκεί, ανάμεσα σε ιδιωτικές παραλίες, μηλιές και γήπεδα, ο Ομπάμα άφηνε πίσω του την πίεση της Ουάσινγκτον.

The former president chose Blue Heron Farm, also known as 'The Summer Whitehouse', for its privacy, serenity, and significance – now it's up for sale again https://t.co/Ru7RaQ18Zr