Ένας 19χρονος προκαλεί τα πρότυπα ομορφιάς με ασύμμετρο σώμα (vid)

Ο TikTok χρήστης “Trap Man” προκαλεί τα στερεότυπα συμμετρικής ομορφιάς με ένα εξαιρετικά ασύμμετρο σώμα

Ένας 19χρονος έχει γίνει viral στο TikTok και όχι για τους λόγους που φαντάζεστε. Σε αντίθεση με τη μανία των social media γύρω από την "τέλεια" εμφάνιση και τα trend του looksmaxxing, ο @TheCrookedMon10 έχει ξεκινήσει τη δική του επαναστατική αποστολή: να αποδομήσει τα ανδρικά πρότυπα ομορφιάς γυμνάζοντας μόνο τους μυς στην αριστερή πλευρά του σώματός του.

«Όλοι λένε ότι για να είσαι δημοφιλής πρέπει να είσαι συμμετρικός και μυώδης. Εγώ αποφάσισα να κάνω το αντίθετο», δηλώνει ο νεαρός TikToker, γνωστός πλέον ως “Trap Man”.

Ο 19χρονος ξεκίνησε το δικό του trend, το #looksminimizing, ως αντίδραση στο looksmaxxing — τη σύγχρονη τάση των νέων ανδρών να βελτιστοποιούν την εμφάνισή τους με κάθε τρόπο: γυμναστική, αισθητικές επεμβάσεις, φίλτρα. Αντί να "βελτιώνεται", εκείνος έκανε focus μόνο στον αριστερό του τραπεζοειδή μυ για 160 ημέρες.

Το αποτέλεσμα; Μια εντυπωσιακή ασυμμετρία που προκαλεί την προσοχή με την πρώτη ματιά. Αν και το φαινόμενο "cross education" (όπου η προπόνηση της μίας πλευράς επηρεάζει και την άλλη μέσω του νευρικού συστήματος) είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, η ακραία διαφορά στο σώμα του “Trap Man” είναι ξεκάθαρη.

Η εικόνα του “Trap Man” έχει διχάσει το κοινό. Κάποιοι τον αποκαλούν καλλιτέχνη της αντίστασης στα πρότυπα ομορφιάς. Άλλοι τον προειδοποιούν για πιθανές μυοσκελετικές κακώσεις και μακροχρόνιες επιπλοκές λόγω της ανισορροπίας στο σώμα του.

Ο ίδιος, ωστόσο, αδιαφορεί για την κριτική και ήδη ξεκίνησε το επόμενο project: να γυμνάζει μόνο το δεξί του πόδι.

