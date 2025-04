H Ρωσία κατεβάζει τα μηχανάκια στον πόλεμο με την Ουκρανία: Το αποκαλυπτικό video

Οι Ρώσοι επιστρατεύουν μηχανάκια, ώστε να προσεγγίσουν κάπως διαφορετικά τον πόλεμο με την Ουκρανία.

Η Ρωσία φαίνεται να αλλάζει ριζικά την προσέγγισή της στις μάχες στην Ουκρανία, εισάγοντας μια νέα -αλλά ιδιαίτερα απλή- τεχνολογία στο πεδίο: τις μηχανές. Αντί για τα παραδοσιακά τεθωρακισμένα, που πλέον αποτελούν εύκολους στόχους για τα ουκρανικά drones, οι Ρώσοι φαίνεται να προετοιμάζονται για ένα καλοκαίρι γεμάτο επιθέσεις με δίκυκλα.

Τι θέλουν να επιτύχουν οι ρωσικές δυνάμεις: Ταχύτητα και όγκος

Οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν καθημερινά εκατοντάδες drones για να πλήξουν ρωσικές θέσεις και οχήματα. Τα τεθωρακισμένα, λόγω του όγκου και της ταχύτητάς τους, είναι εύκολος στόχος. Αντίθετα, οι μηχανές προσφέρουν ταχύτητα και ευελιξία, καθιστώντας δυσκολότερο τον εντοπισμό και την καταστροφή τους.

Βίντεο που δημοσίευσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δείχνει αλεξιπτωτιστές να εκπαιδεύονται σε επιθέσεις με μηχανές εκτός δρόμου. Οι στρατιώτες κινούνται σε ομάδες δύο ή τριών ατόμων, με στόχο να καταλάβουν στρατηγικά σημεία. Αναλυτές από το Institute for the Study of War επισημαίνουν ότι η Ρωσία ενδέχεται να εξοπλίσει μονάδες στο μέτωπο με περισσότερες μηχανές τους επόμενους μήνες.

Επιχειρήσεις από Χάρκοβο μέχρι Ντονέτσκ

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, μοτοσυκλετιστικές μονάδες έχουν ήδη εμφανιστεί σε διάφορα σημεία της γραμμής του μετώπου, ειδικά στην περιοχή του Χάρκοβο. Εκεί, ρωσικά στρατεύματα προσπάθησαν να περάσουν τον ποταμό Οσκίλ, χρησιμοποιώντας μηχανές που ήταν δεμένες πάνω σε οχήματα μάχης.

Η εμφάνιση αυτών των μονάδων προκαλεί νέες προκλήσεις για την ουκρανική άμυνα. Ο εκπρόσωπος των ουκρανικών δυνάμεων, Παβλό Σαμσίν, τόνισε ότι θα χρειαστούν περισσότερα drones τύπου FPV (First Person View) για να αντιμετωπίσουν στόχους που κινούνται ανεξάρτητα και με μεγάλη ταχύτητα. Παρά την ευελιξία των ρωσικών δυνάμεων, η Ουκρανία υποστηρίζει ότι κατάφερε να καταστρέψει 15 από τις 18 μηχανές σε πρόσφατη επίθεση κοντά στο χωριό Μπαχατύρ στο Ντονέτσκ.