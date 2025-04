Πανικός σε Πανεπιστήμιο της Φλόριντα: Τουλάχιστον 6 τραυματίες από πυροβολισμούς (vid)

Τέσσερις τραυματίες, φοιτητές τρέχουν να σωθούν, πανικός επικράτησε σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα (FSU) στο Ταλαχάσι, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς εντός της πανεπιστημιούπολης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις τραυματίες που έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν φοιτητές να τρέχουν πανικόβλητοι για να γλιτώσουν από τους πυροβολισμούς, ενώ άλλοι έχουν κλειστεί στα δωμάτιά τους.

#BREAKING : Mass-shooting at Florida State University, at least 4 shot. Story developing. pic.twitter.com/B3gyhv7LIl

Η διοίκηση του πανεπιστημίου εξέδωσε άμεσα προειδοποίηση προς τους φοιτητές και το προσωπικό να αναζητήσουν καταφύγιο:

«Κλειδώστε και μείνετε μακριά από πόρτες και παράθυρα. Να είστε έτοιμοι να λάβετε πρόσθετα προστατευτικά μέτρα», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

Επιπλέον, κάλεσε όσους βρίσκονται εκτός πανεπιστημιούπολης να αποφύγουν να προσεγγίσουν την περιοχή, καθώς οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

There is a shooting around the student

Union. People are running across TN Street pic.twitter.com/B47a4iKJ8h