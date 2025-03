Σεισμός στη Μιανμάρ: Δεκάδες εργάτες παγιδευμένοι μετά την κατάρρευση υπό κατασκευή ουρανοξύστη (vid)

Τουλάχιστον 43 εργάτες παγιδευμένοι μετά την κατάρρευση υπό κατασκευή ουρανοξύστη στη Μπανγκόκ.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών έπληξε σήμερα το κεντρικό τμήμα της Μιανμάρ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), με τη δόνηση να γίνεται αισθητή ως την Ταϊλάνδη και την Κίνα.

Λίγο μετά την σεισμική δόνηση, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στη Μπανγκόκ κατέρρευσε ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστη 30 ορόφων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 43 εργάτες να έχουν παγιδευτεί.

7.7 magnitude earthquake hits Southeast Asia, mainly impacting Myanmar and Thailand. pic.twitter.com/hIEgS2w712

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και σημειώθηκε περίπου στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από την πόλη Μάνταλεϊ με περίπου 1,2 εκατομμύριο κατοίκους και 16 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σαγκάινγκ, σύμφωνα με το USGS.

Στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, τη Ναϊπιντάου, δρόμοι έχουν καταστραφεί από τον σεισμό, ενώ έχουν πέσει και οροφές κτιρίων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή στη γειτονική Ταϊλάνδη, προκαλώντας σκηνές πανικού στη Μπανγκόκ. Η δόνηση έγινε επίσης αισθητή στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Ταϊλάνδης, ενώ στη Μπανγκόκ έχουν ανασταλεί κάποια δρομολόγια του μετρό.

Η Ταϊλανδή πρωθυπουργός Παετονγκτάρν Σιναουάτρα ανακοίνωσε ότι κάλεσε «έκτακτη συνεδρίαση». Εξάλλου σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές στην κινεζική επαρχία Γιουνάν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την κινεζική σεισμολογική υπηρεσία.

#BREAKING A 7.9-magnitude earthquake struck Myanmar, according to the China Earthquake Networks Center.



Neighboring regions, including Thailand and China's Yunnan Province, felt significant tremors. #Myanmar #earthquake pic.twitter.com/qgRHQ7ltjl