Πρώτες εικόνες από το dummy του iPhone 17 δείχνουν αλλαγές στο σχεδιασμό

Πως θα είναι τα iPhone 17;

Τα iPhone 17 βρίσκονται ακόμη σχεδόν 6 μήνες μακριά μας, αλλά ολοένα και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα.

Αυτή τη φορά, ένας γνωστός leaker μοιράστηκε διάφορα dummy units των iPhone 17 που δείχνουν το πως θα είναι το νέο smartphone.

Για πρώτη φορά βλέπουμε αλλαγή στο σχεδιασμό που έχουμε συνηθίσει από το iPhone 11 και πλέον στο πίσω μέρος ειδικά βλέπουμε το νέο camera bump που είναι διαφορετικά σχεδιασμένο.

Τα νέα iPhone εκτιμάται πως θα έχουν σώμα που θα αποτελείται από αλουμίνιο και γυαλί και θα χρησιμοποιούν και πάλι τον μηχανισμό MagSafe για ασύρματη φόρτιση.

Η απόφαση για την εν μέρει χρήση αλουμινίου αφορούν την ενίσχυση ανθεκτικότητας της συσκευής, κάτι που είδαμε να υλοποιείται και στα iPhone 15 Pro.

Φαίνεται, μάλιστα, πως η αλλαγή στο σχεδιασμό (και κυρίως στο setup των καμερών) θα αφορά όλα τα μοντέλα της σειράς και όχι μόνο τα iPhone 17 Pro.

Περισσότερα το επόμενο διάστημα…

Here's another look at some iPhone 17 dummies, Notice on the Pro models where the glass will change. pic.twitter.com/lJDc5KXsV9