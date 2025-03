Συναγερμός στα κεντρικά της CIA: Οπλισμένος άνδρας απειλεί μη κυνηγετικό όπλο (vid)

Συναγερμός σήμανε στα κεντρικά της CIA στη Βιρτζίνια με ένοπλο άνδρα.

Ένας άνδρας οπλισμένος με καραμπίνα άρχισε να πυροβολεί κοντά ή εντός των εγκαταστάσεων της CIA στη Βιρτζίνια το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα, απόγευμα στην Ελλάδα).

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 10:35 (τοπική ώρα, 16:30 στην Ελλάδα). Σύμφωνα με το Fox 5 και το ABC News, ο ένοπλος φώναζε και απειλούσε λεκτικά ενώ κυκλοφορούσε έξω από την πύλη της CIA. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι πυροβολούσε στον αέρα.

🚨🚨BREAKING: LARGE POLICE PRESENCE NEAR CIA HEADQUUARTERS - MAN WITH A GUN AND BOMB REPORTED IN THE AREA! pic.twitter.com/xxGxOcXBn1