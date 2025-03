Αν μία σειρά πρέπει να δεις απόψε, τότε αυτή είναι το «Pressumed Innocent»: Ο Τζέικ Τζίλενχαλ στα καλύτερά του

Ένα δικαστικό θρίλερ που δεν σε κάνει να βαρεθείς ούτε λεπτό.

Είναι από αυτές τις σειρές που βάζεις ένα επεισόδιο, ίσα να σου κάνει παρέα όσο τρως ή χαλαρώνεις, και καταλήγεις να βλέπεις πέντε. Ο λόγος για το Presumed Innocent στo AppleTv+, που είναι εθιστικό χάρη στις πολλές ανατροπές του. Δεν ξέρω πώς μου είχε ξεφύγει τόσο καιρό, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ δε λένε;

Η σειρά είναι remake της ταινίας του 1990, με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ (με αρκετές ομοιότητες και διαφορές ωστόσο), μόνο που τώρα έχουμε τον Τζέικ Τζίλενχαλ. Στα καλύτερα του ο ηθοποιός, ο ρόλος του ταιριάζει απόλυτα.

Το “Presumed Innocent” είναι ένα δικαστικό θρίλερ, βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα του Σκοτ Τούροου, με το σενάριο να υπογράφει ο Ντέιβιντ Κέλλεϊ (που στο παρελθόν μάς έχει χαρίσει τα Big Little Lies, The Undoing, Anatomy of a Scandal). Στη σειρά παρακολουθούμε να ξετυλίγεται ένα μυστήριο σχετικά με τη δολοφονία μιας γυναίκας, που όμως βγάζει στην επιφάνεια σκοτεινά μυστικά, που οδηγούν σε οικογενειακές και επαγγελματικές συγκρούσεις.

