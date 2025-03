Γραφειοκρατικός «εφιάλτης» για πατέρα: Προσπαθεί να αλλάξει το παράλογο όνομα της κόρης του (vid)

Το παιδί έλαβε το παράξενο όνομα-παρατσούκλι εξαιτίας μιας ατυχούς γραφειοκρατικής σύγχυσης.

Ένας πατέρας από τη Νεμπράσκα, ο Τζέισον Κίλμπερν, δίνει μάχη για να αλλάξει το παράλογο όνομα της κόρης του στα επίσημα έγγραφα, καθώς λόγω ενός γραφειοκρατικού λάθους, το παιδί του δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Η κόρη του γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2022 στην πολιτεία της Αϊόβα, αλλά λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, τέθηκε αμέσως υπό ανάδοχη φροντίδα. Ο πατέρας της, ο οποίος είχε μια διακοπτόμενη σχέση με τη μητέρα της, πληροφορήθηκε αργότερα για την ύπαρξή της και κίνησε τις διαδικασίες για να αποκτήσει την επιμέλειά της.

Ωστόσο, όταν έλαβε τα επίσημα έγγραφα, διαπίστωσε πως αντί για το όνομα που της είχε δώσει – Caroline Elizabeth – η κόρη του ήταν καταχωρημένη με το όνομα Unakite Thirteen Hotel. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό το παράξενο όνομα δημιουργήθηκε από κάποιο αυτόματο σύστημα κατά την επεξεργασία των εγγράφων.

Λόγω αυτού του λάθους, το παιδί δεν διαθέτει πλήρες πιστοποιητικό γέννησης ή αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, με αποτέλεσμα να είναι ανίκανη να λάβει ιατρική περίθαλψη. Ο Κίλμπερν περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας: «Είναι σαν να είναι "φάντασμα". Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και κουραστική κατάσταση».

Οι επιπτώσεις είναι σοβαρές, καθώς ο ίδιος αναγκάζεται να πληρώνει υπέρογκα ποσά για ιατρικές επισκέψεις, ενώ το παιδί του δεν μπορεί να απολαμβάνει τα βασικά δικαιώματα που δικαιούται κάθε πολίτης των ΗΠΑ.

A Nebraska man is fighting to get a Social Security number and valid birth certificate for his toddler, Caroline — whose name is incorrectly listed in state records as “Unakite Thirteen Hotel.” https://t.co/WLAQhFbR06