Η Delta αποζημιώνει τους επιβάτες του αεροπλάνου που αναποδογύρισε: Το ποσό που τους δίνει (vid)

Η Delta Airlines ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει 30.000 δολάρια σε όλους τους επιβάτες του αεροσκάφους που ανατράπηκε κατά την προσγείωση στο Τορόντο, ως ένδειξη καλής θέλησης.

Συνολικά 76 επιβάτες και 4 μέλη του πληρώματος βρίσκονταν στην πτήση από τη Μινεάπολη προς το αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο το απόγευμα της Δευτέρας (17/2), όταν το αεροπλάνο έχασε τον έλεγχο κατά την προσγείωση λόγω ισχυρών ανέμων.

Το αεροσκάφος αμέσως τυλίχθηκε στις φλόγες και το φτερό του κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει, αφήνοντας τους επιβάτες να κρέμονται από τις θέσεις τους. Ωστόσο άπαντες κατάφεραν να επιβιώσουν, ενώ 21 από αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

