Την Παρασκευή (14/2), στο «Ιλιον Plus», παρουσιάζονται τα ραπ EP «Λίγο Ακόμα», «Walkman». Mira και Gero Roge θα σας κάνουν να ερωτευτείτε το ραπ.

Η πλατεία ήταν μεγάλη και η σκηνή χωρούσε τον κόσμο όλο. Το κοινό από κάτω και τα λόγια να «πετάνε» και να μεγαλώνουν τον χώρο και για λίγο τον χρόνο. Κάποιος θέλησε να μετρήσει τους θεατές. Βρήκε, μάλιστα, και το χαρτί που έγραφε πόσους χωρά αυτός ο τόπος. Ξεκίνησε και μετά από λίγο σταμάτησε. Ξανά. Πέρασαν τρία λεπτά και σταμάτησε πάλι. Κάτι πήγαινε λάθος. Εκεί που ετοιμαζόταν να βάλει τελεία, εκεί έβλεπε ένα κενό που πριν δεν υπήρχε. Κουράστηκε και είπε να σηκώσει το βλέμμα στους καλλιτέχνες. Και εδώ ξάφνιασμα. Όταν ήρθε είδε τον Gero Roge. Ωραίος τύπος, τα «χώνει» ωραία, γεμάτα. Πήρε ένα ποτό από το μπαρ και είπε να το απολαύσει. Μετά ήρθαν οι απορίες για τη χωρητικότητα και όταν κοίταξε ξανά τη σκηνή είδε τη Mira. Εντάξει, η τύπισσα ραπάρει με ένα τρόπο που σε κάνει να «τριπάρεις» και να χάνει την αίσθηση του «τώρα». Ο άγνωστος τύπος, ο απρόσμενος χωρομέτρης, αφέθηκε στα flow και στα ψαγμένα «μπιτ». Και πάλι… Όσοι ήταν εκεί πάνω και εκεί κάτω άλλαξαν. Κάτω από τα φώτα και μπροστά από τον DJ ήρθαν καλεσμένοι και έκαναν τη γιορτή ξέφρενο γλέντι. Από κάτω όλο και καλύπτονταν τα κενά. Στο τέλος, η βραδιά των Mira, Gero Roge, στο «Ιλιον Plus» έμεινε αξέχαστη.

Θα ερωτευτείτε αυτόν τον ραπ λόγο



Την Παρασκευή (14/2) έχουμε live. Δύο ράπερ παρουσιάζουν τις τελευταίες δουλειές τους και όσοι θέλετε να ερωτευτείτε το ραπ, να η ευκαιρία. Εντάξει, η αναφορά στον έρωτα ήταν το αναπόφευκτο (;) κλισέ λόγω Αγίου Βαλεντίνου. Αυτό που δεν είναι κοινότοπο, όμως, είναι το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η συγκεκριμένη εκδήλωση. Αν ακούσεις το «Λίγο Ακόμα» και το «Walkman», τα EP των δύο καλλιτεχνών, θα καταλάβεις ότι ο ραπ λόγος του ενός είναι η εικόνα του άλλου. Ρευστές εικόνες, κλασικοί ήχοι, δυναμικό ύφος και chill out vibes. Η ωμή ενέργεια και η γοητεία της παραίσθησης, της ψυχεδέλειας που σε κάνει να χάνεις την αίσθηση του χρόνου. Ο συνδυασμός των δύο είναι πρόκληση και αφορμή για όμορφους πειραματισμούς. Εμείς το φανταζόμαστε ως εξής: να ραπάρει η Mira και να έχει στα αυτιά της το «Walkman». Να ραπάρει ο Gero Roge και… καταλαβαίνετε. Γι’ αυτό, καλό είναι να μπείτε στο Spotify και να ακούσετε τα δύο EP. Θα αντιληφθείτε αμέσως γιατί η εναλλαγή σε τυλίγει τόσο γλυκά, απαλά, μα και αποφασιστικά. Η Mira και ο Gero Roge ραπάρουν για όλους εμάς που θέλουμε να «χαθούμε» στη μουσική και να βρούμε τον ραπ αδελφό, αδελφή μας. Αφεθείτε και νιώστε αυτό που θέλουν να σας που οι δύο καλλιτέχνες.

Δύο πολύ δυνατά EP



Οι δύο ραπ καλλιτέχνες έρχονται στη σκηνή του «Ιλιον Plus» με δύο αξιόλογες δουλειές. O Gero Roge επιστρέφει με το «Walkman», το νέο του EP, προσφέροντας ένα νοσταλγικό ταξίδι μέσα από τις αναμνήσεις και τις προσωπικές του εμπειρίες. Συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τη νοσταλγία του παρελθόντος με τον σύγχρονο ήχο, φέρνοντας στο προσκήνιο τις προσωπικές του ιστορίες και καταστάσεις. Ο δίσκος είναι σε παραγωγές του Δημήτρη Κουφουδάκη και του Γιώργου Ορφανίδη.

Η Mira, με το «Λίγο Ακόμα» φέρνει στον κόσμο ένα έργο γεμάτο συναισθηματική ένταση και προσωπική δύναμη. Το EP αποτελεί μια κατάθεση ψυχής, ένα μουσικό ταξίδι που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Mira να ισορροπήσει τις αντίθετες δυνάμεις της ζωής και να αναπτύξει ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες. Σε συνεργασία με τον παραγωγό Δημήτρη Κουφουδάκη, προσφέρει έναν ήχο που αποτυπώνει την ταυτότητά της και παρακινεί τον ακροατή να αναλογιστεί τη δύναμη της υπομονής και της προσωπικής εξέλιξης. Αυτό το live δεν μπορείς να το προσπεράσεις και σίγουρα αξίζει να βρεθείς στο «Ιλιον Plus». Η Mira και ο Gero Roge θα μοιραστούν επί σκηνής τη μουσική τους και τις ιστορίες πίσω από τα νέα τους έργα και αυτό είναι πάντα σπουδαίο και αξιοεκτίμητο.

INFO

Mira «Λίγο Ακόμα» και Gero Roge «Walkman»- Διπλή Παρουσίαση Δίσκου

Στο «Ιλιον Plus», 14 Φεβρουαρίου.

Doors Open: 20:00

Hardcopy ticket spots T.B.A

Standard online pre-sale:10€

On Spot:12€

Μια παραγωγή του Rapnroll.gr

Special Thanks to Athens Hood Boycott

Διάρκεια: 120 λεπτά.

Εισιτήρια ΕΔΩ

*Η Mira σε Spotify, Instagram

*Ο Gero Roge σε Spotify, Instagram