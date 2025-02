Facebook: Γυναίκες δημιουργούν ομάδες για να προστατέψουν άλλες γυναίκες από κακοποιητικούς συντρόφους

Οι γυναίκες στρέφονται στα social media για να καταπολεμήσουν την έμφυλη βία.

Οι πρώτες διαδικτυακές ομάδες που σχεδιάστηκαν για να προφυλάσσουν τις γυναίκες από επικίνδυνους άντρες, εμφανίστηκαν στην Αμερική περίπου το 2022. Τώρα, τέτοιες ομάδες, καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο, με χιλιάδες γυναίκες να μοιράζονται συμβουλές και πληροφορίες με άλλες γυναίκες μέσα από δικές τους ιστορίες με κακοποιητικούς, χειριστικούς άντρες. Οι ομάδες βρίσκονται στο Facebook με την ονομασία «Are We Dating The Same Guy?».

Οι συγκεκριμένες ομάδες είναι ανοιχτές μόνο σε γυναίκες, οι οποίες για να γίνουν δεκτές πρέπει να περάσουν από έλεγχο ασφαλείας, ενώ οι διαχειριστές απορρίπτουν προφίλ που μοιάζουν ψεύτικα. Στη Νέα Υόρκη, μια τέτοια ομάδα έχει 164.000 μέλη, στο Λος Άντζελες 79.000, στο Τορόντο 81.000 και στο Σίδνεϊ 10.000, όπως διαβάζουμε στον Guardian. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα συγκεκριμένα group chat έχουν βοηθήσει χιλιάδες γυναίκες να αποφύγουν απατεώνες ή κακοποιούς.

