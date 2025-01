Τι PC χρειάζεστε για να παίξετε το Marvel’s Spider-Man 2; (vid)

Το Marvel’s Spider-Man 2 έφτασε και στο PC

To εξαιρετικό videogame Marvel’s Spider-Man 2, που γνωρίσαμε στο PS5, είναι πλέον διαθέσιμο και στο PC!

Το παιχνίδι της Insomniac Games έρχεται σε υπολογιστές και πλέον ξέρουμε και τι σύστημα χρειαζόμαστε για να το απολαύσουμε στο έπακρο.

Η ομάδα ανάπτυξης Nixxes δημοσίευσε ένα σχετικό άρθρο με τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα σύστημα για να το «τρέξει» υπό διάφορες συνθήκες.

Το Marvel’s Spider-Man 2 είναι διαθέσιμο μέσω των Steam και Epic Games Store και μπορεί να προσφέρει περισσότερες επιλογές απεικόνισης, καλύτερους μηχανισμούς αναβάθμισης εικόνας, περισσότερα monitors (και ultrawide), αλλά υποστηρίζει και το χειριστήριο DualSense.

Για να δείτε τι PC θα χρειαστείτε, ρίξτε μια ματιά στην παρακάτω ανάρτηση της ομάδας ανάπτυξης.

Are you ready for Marvel’s Spider-Man 2 on PC?

Check out the recommended specs here #SpiderMan2PC #BeGreaterTogether pic.twitter.com/6dKvPG8MsR