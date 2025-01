Ο Ίλον Μασκ είναι έξαλλος με την Wikipedia που περιγράφει την χειρονομία του ως «Ναζιστική»: «Σταματήστε τη χρηματοδότηση της»

Ο Ίλον Μασκ τα έβαλε και με την Wikipedia μετά την περιγραφή που υπάρχει στην γνωστή πλατφόρμα για τον «Ναζιστικό Χαιρετισμό» που έκανε ο επιχειρηματίας.

Ο Ίλον Μασκ έστειλε «καρφιά» προς τους ιδρυτές της Wikipedia για την περιγραφή που υπάρχει πώς ο ίδιος έχει προέβη σε «Ναζιστικό Χαιρετισμό» στην ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αναφέροντας με αναρτησή του πώς πρέπει να «κοπεί η χρηματοδότηση της».

Από την πλευρά του ο CEO της TESLA αρνείται κατηγορηματικά πώς η κίνησή του ήταν αυτή επικρίνοντας παραλληλα τους συνιδρυτές της Wikipedia, Τζίμι Γουέιλς και Λάρι Σάνγκερ προσθέτοντας πώς η εγκυκλοπαιδική πλατφόρμα έχει γίνει «ιστοπός αριστερών μέσων ενημέρωσης ή της «παραδοσιακής δημοσιογραφίας».

Since legacy media propaganda is considered a “valid” source by Wikipedia, it naturally simply becomes an extension of legacy media propaganda! https://t.co/lwQlM51FRX