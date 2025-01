Νοκ άουτ ραπ χτυπήματα

Το Gazzetta άκουσε τον δίσκο «knock Out Flow» του ραπ γκρουπ «The VoCults».

Πάμε αμέσως στο όνομα. «The VoCults» και με ένα μήνυμα σε βρίσκουν στον απέραντο χώρο του διαδικτύου. Όχι δεν είναι dm -ή μήπως είναι;- αλλά ένα σχόλιο που περιμένει στο «διαβάστηκε». Κακώς μένει εκεί. Πληκτρολόγησε, πληκτρολόγησε και βρες κομμάτια, EP και LP τους. Δεν θα τους βγάλεις από το underground. Όχι. Εσύ θα μπεις στον χώρο τους και θα προσπαθήσεις να μάθεις τι είναι αυτό που κάνουν καλά. Γιατί δεν μπορεί, κάτι κάνουν σωστά και μένουν τόσα χρόνια στο παιχνίδι. Και από το προσωπικό μήνυμα πάμε στο συλλογικό. Ομαδική αποστολή, κοινοποίηση σε άλλες πλατφόρμες και δημιουργία εκδήλωσης. Πάρτε κινητά, τάμπλετ, φορητούς υπολογιστές και διαλέξτε την αντίδρασή σας: απλό like, καρδούλα, νοιάζομαι, γέλιο, θυμώνω, λύπη. Όλα δεκτά και όλα κατανοητά. Κανένας δεν αρέσει σε όλους και τίποτα δεν είναι απόλυτα αποδεκτό. Κανένα πρόβλημα. Παλιά θα σας αντιτείναμε να αγοράσετε την κασέτα και να την ακούσετε ξανά και ξανά. Θα σας λέγαμε να πάρετε το βινύλιο και να νιώσετε το σκρατς. Θα σας προτρέπαμε να αποκτήσετε το cd και να ελέγχετε για τυχόν φθορές. Τώρα θα σας παρακαλέσουμε να πάτε στις γνωστές πλατφόρμες παραγωγής ήχου, εικόνας και να δικαιώσετε την επιλογή «play». Λοιπόν; Ναι, οι «The VoCults» έχουν λόγο και δικαίως μένουν στον χώρο. Οι προοπτικές ποτέ δεν σβήνουν και εμείς ακούμε το «Knock Out Flow».

Χαμηλό προφίλ, δυνατό ραπ



Ο τίτλος τα λέει όλα, τα δίνει όλα και η πρόθεση συμβαδίζει με την τόλμη της πράξης. Κάθε πράξη ενέχει κάτι τολμηρό και το εν λόγω ραπ συγκρότημα τολμά να μείνει πιστό στον παραδοσιακό δρόμο του είδους. Καθαροί ήχοι, καθαρή αφήγηση και καθαρό flow πάνω σε προσεγμένο boom bap. Η vintage ατμόσφαιρα ενισχύεται από τα ζωηρά «σκρατσαρίσματα» και τον ήχο που αναβιώνει τις κλασικές εποχές του χιπ-χοπ. Και ξέρετε; Η αποφυγή του πολύπλοκου απαιτεί πίστη στην ουσιαστική απλότητα. Οι «The VoCults» προσπαθούν να κάνουν ακριβώς αυτό. Θέλουν το «πάτημά» τους να είναι σταθερό και το «μπιτ» να είναι «άρρωστο». Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι. Απαιτεί ισορροπία σε ταχύτητα, ποσότητα ηχητικών προσθηκών και συντονισμό του ραπ διδύμου. Τα δύο αδέλφια κρατάνε χαμηλό προφίλ και αυτό βγάζουν στη δουλειά τους. Το LP «Knock Out Flow» δεν αποτελεί εξαίρεση. Το τελικό αποτέλεσμα, παρά τις δυσκολίες, τους δικαιώνει και αυθόρμητα σκέφτεσαι «στο live οι τύποι πρέπει να κάνουν μεγάλη ζημιά».

Από τα βάθη των αστικών κέντρων



Οι «The VoCults» βρίσκονται στο παιχνίδι πολλά χρόνια (τουλάχιστον από το 2015) και ξέρουν πολύ καλά ότι ραπ σημαίνει ακαταμάχητος λόγος. Στη βάση αυτή απλώνεται το στιχουργικό πεδίο και η μουσική παραγωγή. Το «Knock Out Flow» περιλαμβάνει 12 τραγούδια και η old school προσέγγιση αποθεώνεται. Αν δεν ξέρεις για ποιους πρόκειται, νομίζεις ότι ακούς ραπ καλλιτέχνη/συγκρότημα των 90’s. O DJ να «σκρατσάρει», να δίνει τα «σφυρίγματά του» και τον ανεβαστικό ρυθμό. Και ο λόγος να «τρέχει» ανάλογα και οι ρίμες να σκάνε με ποικιλόμορφφο τρόπο: διασκεδαστικά, με battle attitude, με ανέμελο, ανέγγιχτο ύφος. Ακούς και όσο εμβαθύνεις έχεις την αίσθηση ότι αυτό το ραπ έρχεται από τα βάθη των αστικών κέντρων. Το νιώθεις πρώτα σαν freestyle και μετά περιμένεις τον ηλεκτρισμό του μικροφώνου. Βέβαια, η ελληνική γλώσσα το κάνει τόσο δικό μας που πάμε πίσω στα ωραία χρόνια των δικών μας κλασικών. Το «Knock Out Flow» έχει δύναμη, δουλεμένα παραδοσιακά ραπ στοιχεία και μικρές, ξεχωριστές, μουσικές πινελιές. Οι «The VoCults» πήραν το πυγμαχικό πνεύμα, ένιωσαν την ατμόσφαιρα της πυγμαχίας και την έκαναν ραπ ανίκητο. Και δύο σημεία από το δελτίο Τύπου: Ο DJ Mestre συνδυάζει στα pads του samples και μουσικές συνθέσεις, μαζί με τη μοναδική του ρυθμικότητα στα κρουστά, δημιουργώντας μια μίξη του old school ήχου με νέα ηλεκτρονικά μέσα. Από την άλλη ο Skematik επιμελείται το στιχουργικό κομμάτι με δυνατά punchlines και πολυσύλλαβες ομοιοκαταληξίες που καθηλώνουν. […] Αποτελούμενος από δώδεκα κομμάτια και με θεματική γύρω από το άθλημα της πυγμαχίας ο δίσκος φέρνει στη σκηνή μία πρωτόγνωρη δυναμική και ανανέωση πάνω στον κλασικό hip hop ήχο. Το group προπονεί την τέχνη του και δημιουργεί στα κομμάτια την ψυχολογία του αθλητή που μπαίνει στο ring, δίνοντας στο δίσκο μια αίσθηση μαχητικότητας. Ηχογραφήθηκε στην έδρα τους, το Βόλο, ενώ στη μίξη και το master δούλεψαν με τον βετεράνο του είδους, JK One, στο Mixdown studio του Βύρωνα, ένας χώρος που αποτελεί ορόσημο για την ελληνική hip hop σκηνή. Τα εξώφυλλα του δίσκου επιμελήθηκε, με το ιδιαίτερο στυλ του, ο BOGS, αναγνωρισμένος και βραβευμένος graffiti artist.

*Οι «The VoCults» σε Spotify, Facebook, Instagram, YouTube