Γνωστός κριτικός κινηματογράφου προβλέπει ποιος θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ και εκπλήσσει τους πάντες!

Ένας ειδικός σε θέματα κινηματογράφου προέβλεψε ποιος πιστεύει ότι θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ το 2025.

Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια έντονη φημολογία για το ποιος θα είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ. Για αυτό τον λόγο, οι κριτικοί του The Hollywood Reporter έγραψαν τις προβλέψεις τους για το 2025 και μεταξύ αυτών ήταν και το ποιος ηθοποιός πιστεύουν ότι θα είναι ο επόμενος 007.

Ο Σεθ Αμπράμοβιτς, ένας γνωστός κριτικός κινηματογράφου στο The Hollywood Reporter, έγραψε μια στήλη με τίτλο «Ο επόμενος James Bond θα είναι...».

Ο Αμπράμοβιτς δεν προτίμησε κανένα από τα μεγάλα φαβορί. Αυτή τη στιγμή, οι Ladbrokes δίνουν ως το Νο1 φαβορί τον Άαρον Τέιλορ Τζόνσον και τους Πολ Μέσκαλ, Θίο Τζέιμς και Τζακ Λόουντεν ως τους άλλους επικρατέστερους. Όπως φαίνεται, ο κριτικός προτίμησε τον Τζος Ο' Κόνορ.

Ο O'Connor είχε μια απολύτως επιτυχημένη χρονιά, πρωταγωνιστώντας στις ταινίες Challengers, La Chimera και Lee.

«Το 2025 θα είναι η χρονιά που θα μάθουμε επιτέλους την ταυτότητα του νέου Τζέιμς Μποντ και δεν θα είναι ο Τέιλορ-Τζόνσον.

Θα είναι ένας Άγγλος ηθοποιός που βρίσκεται στα πρόθυρα του σούπερ σταρ - γνώριμος στο κοινό αλλά όχι πολύ γνώριμος, με ένα σαγηνευτικό χαμόγελο, ευκολία σε μια ατάκα και χάρισμα που περισσεύει.

Ο επόμενος Τζέιμς Μποντ θα είναι ο Τζος Ο'Κόνορ» έγραψε στο κείμενο του.

Η είδηση έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στο Twitter, με κάποιους να ανυπομονούν να δουν τον Ο' Κόνορ στο ρόλο του 007 και άλλους να μην ενθουσιάζονται και τόσο.

