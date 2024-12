Givenchy: Το νέο Gentleman Society Extrême απευθύνεται σε κάθε άντρα

Gentleman Society is a state of mind, not a place.

Έναν χρόνο μετά από το επιτυχημένο λανσάρισμα του Gentleman Society, ο οίκος Givenchy επαναπροσδιορίζει τους κανόνες της αρρενωπότητας, λανσάροντας το Gentleman Society Extrême.

Το νέο Gentleman Society Extrême ενσαρκώνει με έναν πολύ γλαφυρό τρόπο τον σύγχρονο Gentleman, ο οποίος τολμά να απελευθερωθεί από τα κοινωνικά στερεότυπα.

Η κοινωνία των σύγχρονων Gentlemen αποτελείται από άντρες που δεν φοβούνται να αναθεωρήσουν τους κανόνες, αλλά παράλληλα να μείνουν πιστοί στις βασικές αξίες του σεβασμού, της φροντίδας και της προσφοράς. Απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν να ζήσουν έντονα, χωρίς δισταγμούς και περιορισμούς.

Οι νότες κορυφής του φασκόμηλου συγχωνεύονται με το αιθέριο έλαιο μέντας δημιουργώντας μια εντυπωσιακή έκρηξη φρεσκάδας, που έρχεται σε αντίθεση με τη ζωντάνια του μοσχοκάρυδου. Στην καρδιά της σύνθεσης πλάι στο βέτιβερ και το νάρκισσο προστίθεται ο καφές Αιθιοπίας, δίνοντας την απαραίτητη ζεστασιά στο άρωμα. Η αισθησιακή βανίλια λιώνει με αποστάγματα σανταλόξυλου και κέδρου για να δημιουργήσουν την πιο εθιστική βάση.



Το μπουκάλι Gentleman Society Eau de Parfum Extrême διατηρεί την αισθητική του αρχικού Eau de Parfum: ισχυρές, κομψές γραμμές, μαύρο εσωτερικό χρώμα και minimal καπάκι.

Το κουτί είναι σχεδιασμένο με μαύρο χρώμα και πλαισιώνεται από γκρι πινελιές – ο καθρεπτισμός του αρχικού Gentleman Society Eau de Parfum.

Το μεγάλο λανσάρισμα του θρυλικού L’Interdit!

To άρωμα που ο Hubert de Givenchy είχε οραματιστεί και σχεδιάσει για την μούσα Audrey Hepburn, το 2024 χαράσσει μια πορεία προς μία ακόμη πιο ριζοσπαστική διάσταση. Φέροντας την ονομασία L’Interdit Absolu Eau de Parfum Intense, το νέο άρωμα δημιουργήθηκε για όλους εκείνους που τολμούν να ξεπεράσουν τα όρια και δεν διστάζουν να αναδείξουν την μοναδικότητά τους, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες.

Την ambassador του αρώματος αποτελεί για ακόμη μία χρονιά η πολυβραβευμένη ηθοποιός Rooney Mara, η οποία από το 2018 έως σήμερα έχει καταφέρει να εκπροσωπήσει άρτια τις αξίες του L’Interdit.

Το «απαγορευμένο» άρωμα, αυτή τη φορά, τοποθετείται μέσα σε ένα total black, αδιαφανές μπουκάλι με έντονες προεξέχουσες γραμμές και ένα εσωτερικό σε αυστηρό τετράγωνο που θυμίζει την δομή «παραθύρου».

Η ανατρεπτική υπογραφή του L’Interdit φτάνει πλέον στο απόγειό της, με συστατικά που θυμίζουν την αρχική σύνθεση αλλά παράλληλα τονίζουν το βάθος και την μαγνητική της έλξη. Η δύναμη του αρχικού μπουκέτου λευκών λουλουδιών του L'Interdit -κουαρτέτο ανθών πορτοκαλιάς, tuberose και sambac jasmine στην καρδιά του αρώματος-, διανθίζεται με τις αρωματικές πτυχές της λεβάντας, του κάρδαμου και του neroli Essential στην κορυφή. Τέλος, στη βάση του αρώματος, οι νότες καπνού, κίστου και ρούμι προσθέτουν μία έντονη γοητεία.