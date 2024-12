«No Cap»: H ταινία για τον Light στo top3 του box office - Πόσα εισιτήρια «έκοψε» στις πρώτες τρεις ημέρες

Το «No Cap», η ταινία για τον Light, βρέθηκε αμέσως στη «χρυσή» τριάδα του box office, δίπλα σε μεγαθήρια του Hollywood όπως η «Βαϊάνα 2» kai o «Μονομάχος ΙΙ».

Μάλιστα, ακόμη πιο εντυπωσιακό με το συναρπαστικό άνοιγμα του μουσικού ντοκιμαντέρ «No Cap» είναι το ότι έπαιξε αποκλειστικά σε αίθουσες των Village Cinemas, με περιορισμένες προβολές σε μόλις 7 οθόνες για μονάχα 3 ημέρες και κατάφερε να «κόψει» 8.623 εισιτήρια.

Τα εκπληκτικά νούμερα εισιτηρίων σε συνδυασμό με τις sold out προβολές του «No Cap» εξασφάλισαν ακόμη δύο τριήμερα προβολών έως και τις 22 Δεκεμβρίου, ενώ αναμένεται συνέχεια.

Την ίδια ώρα, η ταινία έχει αποσπάσει άκρως κολακευτικά σχόλια από κριτικούς του χώρου, ιδιαίτερα για τις καθηλωτικές σκηνές της μέσα στις φυλακές της Αυλώνας, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη live συναυλία μπροστά σε κρατούμενους, το μοναδικό υλικό που προσφέρει από την επίσκεψη του καλλιτέχνη στον καταυλισμό των τσιγγάνων στον Δενδροπόταμο, αλλά και τα αποκλειστικά πλάνα από το περιβόητο βίαιο περιστατικό που είχε εκτυλιχθεί πέρυσι στα Mad VMA.

Το «No Cap» ακολουθεί το ταξίδι του Light, γνωστού και ως Nero Greco, ενός Έλληνα ράπερ με ρίζες από την Κένυα, που μεγάλωσε στην Ελλάδα βιώνοντας τις έντονες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών. Από μικρή ηλικία, ο Light αναμετρήθηκε με τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον ρατσισμό και τα στερεότυπα και, παρά αυτές τις δυσκολίες, ανέδειξε την trap μουσική, δίνοντάς της πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική μουσική σκηνή.

Με την ίδρυση του δικού του ανεξάρτητου μουσικού label κατάφερε να φέρει την trap στο προσκήνιο και να κερδίσει διεθνή αναγνώριση, φτάνοντας τον τίτλο του Spotify Artist of the Year για τρεις συνεχόμενες χρονιές (2021, 2022 & 2023). Με πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams και 600 εκατομμύρια views στο YouTube, το «No Cap» διερευνά την πορεία του Light μέσα από τις προσωπικές συγκρούσεις, τις δικαστικές διαμάχες, καθώς και τους φίλους που έγιναν εχθροί.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης Ντένης Ηλιάδης («The Last House on the Left», «Delirium», «Hardcore»), ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο Πάρις Κασιδόκωστας - Λάτσης («Good Time», «Daddio», «Grandma») και ο Κωνσταντίνος Μουτσινάς («Short Fuse», «Cavewoman»).

To «No Cap» δεν αναδεικνύει μονάχα την προσωπική του ιστορία του Light, αλλά φωτίζει και κοινωνικά ζητήματα της σύγχρονης Ελλάδας, όπως ο ρατσισμός, η αυξανόμενη παραβατικότητα στις νεαρές ηλικίες και η ανάγκη για συλλογικότητα και συμπερίληψη. Μέσα από τον αγώνα του Light, το «No Cap» στέλνει το μήνυμα της αυθεντικότητας και της δύναμης που ο καθένας μπορεί να ανακαλύψει μέσα του, ανεξαρτήτως συνθηκών ή εμποδίων.