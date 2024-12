Το νέο ρομπότ της Κινέζικης Αστυνομίας: Το απίστευτο μέγεθος και οι... περιπολίες (vid)

Το ρομπότ περιπολίας που είναι ικανό να εντοπίζει εγκληματίες και να τους ακινητοποιεί.

Τα viral βίντεο που κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν την αστυνομία της Κίνας να περιπολεί στους δρόμους μαζί με... σφαιρικά ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία είναι ικανά να ανιχνεύουν και να σταματούν το έγκλημα.

Πριν από μερικούς μήνες, η κινεζική εταιρεία ρομποτικής Logon Technology παρουσίασε το αυτόνομο ρομπότ RT-G, μια «τεχνολογική επανάσταση» που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά ή και να αντικαθιστά τους ανθρώπους σε επικίνδυνες καταστάσεις. Το σφαιρικό ρομπότ, ικανό να λειτουργεί τόσο στην ξηρά όσο και στο νερό, μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητες έως και 35 χλμ/ώρα και να αντέχει σε ζημιές από χτυπήματα έως και 4 τόνους.

Σε ένα διαφημιστικό βίντεο, το RT-G φαίνεται να «δουλεύει» σε νερό, σε ανώμαλο έδαφος και σε λάσπη, αλλά αυτό που πραγματικά τράβηξε την προσοχή του κόσμου ήταν το γεγονός ότι ένα ρομπότ περιπολίας είναι ικανό να εντοπίζει εγκληματίες και να τους ακινητοποιεί χάρη στο προηγμένο λογισμικό με τεχνητή νοημοσύνη.

Στην αρχή όλοι νόμιζαν ότι πρόκειται για ένα κόλπο μάρκετινγκ, αλλά λιγότερο από δύο μήνες από τότε που το κλιπ έγινε viral, τα ρομπότ RT-G έχουν εντοπιστεί να περιπολούν μαζί με ανθρώπους της αστυνομίας.

China has unveiled a spheric police robot capable of pursuing criminals. The AI equipped robot can operate autonomously. It can even fall from heights.



The robot is capable of confronting perpetrators, shooting nets to immobilise them until police arrive. It attacks opponents… pic.twitter.com/kye24yZt2q