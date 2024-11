Είναι γεγονός: Χτύπησαν ξανά οι εμβληματικές καμπάνες στην Παναγία των Παρισίων μετά τις καταστροφικές φωτιές (vid)

Ήχησαν ξανά οι εμβληματικές καμπάνες στην Παναγία των Παρισίων μετά τις καταστροφικές φωτιές το 2019.

Οι καμπάνες στην Παναγία των Παρισίων χτύπησαν και πάλι έπειτα από πέντε χρόνια. Οι εμβληματικές καμπάνες της Γαλλίας, ήχησαν στην Πρωτεύουσα, μετά τις καταστροφικές φωτιές το 2019, που άφησαν τεράστια προβλήματα πίσω τους.

Ο ήχος των 8 καμπανών στο βόρειο καμπαναριό του ναού ακούστηκε λίγο πριν τις 9:30 το πρωί της Παρασκευής (8/11), έναν μήνα πριν η Παναγία των Παρισίων ανοίξει ξανά την πόρτα της για τους πιστούς και όχι μόνο, έπειτα από τις εντατικές προσπάθειες για αποκατάσταση των ζημιών.

The bells of Notre Dame in Paris rang out together on Friday for the first time since a 2019 fire that devastated the historic cathedral, AFP reporters said.https://t.co/P7BQwDtrLZ pic.twitter.com/zvjTbnlvsP