Η Sony «ντύνει» το μετρό του Λονδίνου για τα 30 χρόνια του PlayStation (pics)

Το PlayStation γιορτάζει έντονα τα 30 χρόνια του στο Λονδίνο

Η Sony γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια του PlayStation στην αγορά των videogames και αποφάσισε να «ντύσει» το μετρό του Λονδίνου.

Τα βαγόνια στην γραμμή Victoria θα έχουν έντονο το στοιχείο του PlayStation, αφού τα καθίσματα έχουν πάρει τα σχετικά χρώματα και λογότυπα της γνωστής κονσόλας, ενώ υπάρχουν παντού και αναφορές στο μότο της Sony για το gaming του σήμερα, δηλαδή το “Play Has No Limits”.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που το μετρό του Λονδίνου επιτρέπει σε εταιρεία να διαφημιστεί τόσο έντονα στα καθίσματά του και από τις εικόνες φαίνεται πως είναι ακριβώς το σχέδιο που επικρατεί αυτές τις ημέρες και θα μείνει στα βαγόνια έως και τις 7 Ιανουαρίου.

Take a seat on the PS5 x @TfL carriage takeover, now calling at all (Play)Stations on the Victoria Line until January 7. pic.twitter.com/9u8gpB0CVT