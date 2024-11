Η Coca-Cola άλλαξε την εμβληματική χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της και οι θεατές ξεσηκώθηκαν στα social media: «Απαράδεκτο» (vid)

Η Coca cola κυκλοφόρησε τελικά την πολυαναμενόμενη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση, αλλά όσοι την είδαν είναι «ανάστατοι» αφού διαπίστωσαν ότι ο Άγιος Βασίλης έχει αντικατασταθεί.

Oι καταναλωτές και οι λάτρεις των χριστουγεννιάτικων διαφημίσεων έχουν μείνει άναυδοι, αφού έμαθαν ότι η εορταστική διαφήμιση της Coca-Cola για το 2024 έγινε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης - και μέσα σε όλα αυτά «χάθηκε» και ο Άγιος Βασίλης.

Η γνωστή σε όλους μας διαφήμιση «Holidays Are Coming» ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1995 και έκτοτε σηματοδοτεί για πολλούς την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Ωστόσο, το φετινό κλιπ των 15 δευτερολέπτων έχει ενοχλήσει τους καταναλωτές - κυρίως για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Το κλιπ δείχνει έναν στόλο από φορτηγά της Coca-Cola να καταφθάνουν σε ένα χιονισμένο τοπίο, ενώ ένας άνδρας παραδίδει ένα μπουκάλι του ποτού σε μια αόρατη φιγούρα με λευκά μανίκια, που υποτίθεται ότι είναι ο Άγιος Βασίλης - αν και, δεν εμφανίζεται πλήρως.

Coca Cola’s annual Christmas commercial has been created with AI this time. pic.twitter.com/xO72akwoBh