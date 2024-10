Το κορυφαίο μοντέλο του OnlyFans «βγαίνει στη σύνταξη»: Έβγαλε 67 εκατομμύρια μέσα σε τρία χρόνια (vid)

Μια ανάρτηση της Corinna Kopf προκάλεσε σάλο στο Twitter, με τους θαυμαστές της να αναρωτιούνται αν αποσύρεται από το Only Fans.

Η Corinna Kopf προκάλεσε διάφορες εικασίες σχετικά με το περιεχόμενο της στο OnlyFans, αφού έγραψε: «no more link in bio .......» στο X (πρώην Twitter), με αποτέλεσμα οι θαυμαστές της να αναρωτηθούν αν αποσύρεται από την πλατφόρμα.

Πολλοί υπέθεσαν ότι η influencer έχει αποσυρθεί από την Only Fans, αφού από τότε που ξεκίνησε την παραγωγή ερωτικού περιεχομένου, έγινε το No1 μοντέλο της πλατφόρμας και κέρδισε ένα τεράστιο ποσό. Μάλιστα, η 28χρονη αποκάλυψε πρόσφατα τα κέρδη της από το OnlyFans κατά τη διάρκεια ενός livestream.

Για όσους δεν την γνωρίζουν, η Corinna Kopf είναι η Νο1 δημιουργός περιεχομένου στο Only Fans και έγινε γνωστή στον κόσμο του διαδικτύου ως το «pouty girl» λόγω της συμμετοχής της στο «vlog squad» του David Dobrik το 2016. Στη συνέχεια, μπήκε στον μαγικό κόσμο του gaming, αφού έκανε άπειρες ώρες stream παίζοντας Fortnite, ενώ λίγα χρόνια αργότερα δημιούργησε λογαριασμό στο OnlyFans και μέσα σε λίγους μήνες είδε τον τραπεζικό της λογαριασμό να εκτοξεύεται.

Συγκεκριμένα, η δημιουργός ερωτικού περιεχομένου είχε αποκαλύψει τον Ιούλιο του 2022 ότι κατά τη διάρκεια των «καλών» μηνών συγκεντρώνει το ιλιγγιώδες ποσό των 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, δεν έμεινε μόνο σε αυτές τις πληροφορίες... Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συζήτησης με τον Stable Ronaldo - ο οποίος είναι γνωστός gamer και μέλος της FaZe Clan - η Corinna εξήγησε ότι είναι σε θέση προσφέρει στην οικογένεια της μια πολύ άνετη ζωή, καθώς και ένα σωρό της μια supercars.

Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, η Corina βγάζει αρκετά χρήματα..

Για να έχουμε, όμως μια πιο καθαρή εικόνα, το μοντέλο έδειξε live στους stremers πόσα χρήματα έχει βγάλει τα τελευταία τρία χρόνια και όσοι ήταν στο δωμάτιο έπαθαν «πλάκα». Φανταζόμαστε το ίδιο σοκ βίωσαν και όσοι παρακολουθούσαν το stream.

«67 εκατομμύρια δολάρια, Κορίνα; Αυτό είναι τρελό!» είπε ο Stable.

Stable Ronaldo LEAKS that Corinna Kopf made $67 million since she started OF three years ago😳 pic.twitter.com/M93JvYIasO