Γνωστός πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών πυροβόλησε το Cybertruck του για να δει αν είναι όντως αλεξίσφαιρο (vid)

Ένας ιδιοκτήτης Cybertruck θέλησε να διαπιστώσει πόσο ασφαλές είναι το ηλεκτρικό όχημα και αν είναι όντως αλεξίσφαιρό, όπως υπερηφανεύεται ο Ιλον Μασκ.

Ο Ιλον Μασκ καυχιέται εδώ και καιρό ότι τα Cybertrucks του είναι αλεξίσφαιρα και προσφέρουν μεγάλη ασφάλεια στους ιδιοκτήτες τους. Ωστόσο, ένας γνωστός ηθοποιός ερωτικών ταινιών αποφάσισε να δοκιμάσει τις αντοχές τους αυτοκινήτου του και τα αποτελέσματα δεν του άρεσαν καθόλου...

Σε ένα viral βίντεο, ο σταρ ταινιών ενηλίκων στέκεται στη μέση ενός χωραφιού, σημαδεύοντας με ένα πιστόλι το πίσω μέρος του Tesla Cybertruck των 100.000 δολαρίων. Πυροβολεί, κοιτάζει την τρύπα που άνοιξε στο αμάξι του, πετάει το όπλο και αναφωνεί «Γ@μ0».

Από την αντίδρασής του, καταλαβαίνουμε ότι περίμενε ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα. Το άτομο που βιντεοσκοπεί το «πείραμα» ξεσπά σε γέλια, φωνάζοντας: «Δεν νομίζω ότι είναι αλεξίσφαιρο!».

The dude decided to test his #Cybertruck for bulletproof — #Musk says that bullets don't take them.



The result was expected. pic.twitter.com/XqE8qrwF2S