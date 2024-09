Οι λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό της παραμένουν άγνωστες.

Σε μια σπαρακτική εξέλιξη από την πρώτη γραμμή της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία, η πρωταθλήτρια της άρσης βαρών και σκοπεύτρια Nina Pashkevych, ηλικίας 47 ετών, σκοτώθηκε ενώ υπηρετούσε την πατρίδα της στην εμπόλεμη περιοχή του Ντονέτσκ. Ο θάνατός της, που ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της πόλης Zdolbuniv στην περιοχή Rivno, έχει προκαλέσει κύματα θλίψης σε ολόκληρο το έθνος.

Η Nina, η οποία είχε κερδίσει την αναγνώριση για τα αθλητικά της επιτεύγματα, είχε κερδίσει πρόσφατα το ουκρανικό πρωτάθλημα άρσης βαρών τον Απρίλιο, επιστρέφοντας στους αγώνες μετά τη δέσμευσή της στην πολεμική προσπάθεια. Με περισσότερα από 100 βραβεία στο όνομά της, τιμήθηκε επίσης ως Ουκρανή μετρ του αθλητισμού, απόδειξη του εξαιρετικού ταλέντου και της αφοσίωσής της.

Το αφιέρωμα της διοίκησης της πόλης εξέφρασε με οδυνηρό τρόπο τη συλλογική θλίψη, αναφέροντας: «Με απερίγραπτο πόνο σας ενημερώνουμε ότι η Nina Pashkevych πέθανε κατά την εκτέλεση πολεμικής αποστολής στην περιοχή του Ντονέτσκ. Θα είναι για πάντα 47 ετών. Θα τη θυμόμαστε πάντα».

