Τύπος βούτηξε σε φυσική πισίνα και εξαφανίστηκε: Οι αγωνιώδεις προσπάθειες των φίλων του για να τον βρουν (vid)

Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα βίντεο που απεικονίζει έναν άνδρα να εξαφανίζεται μετά από βουτιά που έκανε.

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο που μοιράστηκε στο διαδίκτυο έχει προκαλέσει ευρεία ανησυχία, αφού ένας άνδρας εξαφανίστηκε μέσα σε μια πισίνα και δεν κατάφερε να αναδυθεί. Το ανησυχητικό βίντεο, το οποίο έχει κυκλοφορήσει σε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει έναν άνδρα αγνώστων στοιχείων να κατεβαίνει από μια χαμηλή βραχώδη πλαγιά σε μια φαινομενικά μικρή πισίνα που αναβλύζει δίπλα σε έναν καταρράκτη.

Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια σύντομη βουτιά μετατράπηκε σε κάτι πολύ πιο ανησυχητικό όταν ο άνδρας δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά από το νερό.

Where did he go??? Is he ok? pic.twitter.com/rtNRK54gO9