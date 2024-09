Αυτά είναι τα δωρεάν παιχνίδια για PS4 και PS5 στις ενότητες Game Catalogue και Classics του PS Plus

To PS Plus συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν games στους κατόχους PS4 και PS5

H Sony ανακοίνωσε τα παιχνίδια που θα προσφέρει στους κατόχους PS4 και PS5 μέσω του PS Plus στις ενότητες Game Catalogue και Classics.

Τα παιχνίδια αυτά είναι διαθέσιμα στους συνδρομητές της υπηρεσίας με τα πακέτα Extra και Premium, με το μεσαίο και το πιο ακριβό, δηλαδή.

Από τις προσθήκες ξεχωρίζει το The Plucky Squire, αλλά και το Under the Waves, ενώ για την κατηγορία PS Plus Premium υπάρχουν και έξτρα games από τα PS1, PS2, PS3 και PSP.

Από τις 17 Σεπτεμβρίου κι έπειτα, λοιπόν, οι συνδρομητές στα δύο αυτά πακέτα στο PS Plus μπορούν να αποκτήσουν τα εξής games.

PlayStation Plus Extra and Premium | Game Catalogue

• The Plucky Squire | PS5

• Under The Waves | PS4, PS5

• Night in the Woods | PS4, PS5

• Chernobylite | PS4, PS5

• Wild Card Football | PS4, PS5

• Space Engineers | PS4, PS5

• Road 96 | PS4, PS5

• Ben 10 | PS4

• Far Cry 5 | PS4

PlayStation Plus Premium | PS VR2 & Classics

• Pistol Whip | PS VR2

• Secret Agent Clank | PS4, PS5

• Sky Gunner | PS4, PS5

• Mister Mosquito | PS4, PS5