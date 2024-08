Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της διάσημης πρωταγωνίστριας ερωτικών ταινιών Sophia Leone

Η Sophia Leone είχε βρεθεί αναίσθητη στο διαμέρισμα της.

Η Sophia Leone, γνωστή σταρ ταινιών ενηλίκων, έφυγε με τραγικό τρόπο από τη ζωή νωρίτερα φέτος και τώρα αποκαλύφθηκε η αιτία του θανάτου της.

Η 26χρονη βρέθηκε αναίσθητη στο διαμέρισμά της στο Albuquerque του Νέου Μεξικού τον Μάρτιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του TMZ, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος της Leone ήταν αποτέλεσμα υπερβολικής δόσης, αν και οι συγκεκριμένες ουσίες που χρησιμοποίησε δεν έχουν γίνει γνωστές.

