Για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια δεν έχουμε επίσημο videogame Ολυμπιακών Αγώνων

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού είναι οι πρώτοι που δεν έχουν κάποιο επίσημο videogame που να δίνει την ευκαιρία στους παίκτες να ζήσουν εμπειρίες από τα διάφορα αγωνίσματα.

Η κατάσταση αυτή είναι πρωτοφανής για την αγορά των videogames, η οποία εδώ και 30 χρόνια υποστήριζε με κάποια παραγωγή τους αγώνες.

Από το 1992 και το Olympic Gold για το SEGA Mega Drive, κάθε καλοκαίρι Ολυμπιακών Αγώνων υποδεχόταν και ένα σχετικό επίσημο videogame. Τα πιο πρόσφατα σχετικά games ήταν τα Tokyo 2020 – The Official Video Game και Mario & Sonic at the Olympic Games 2020 που κυκλοφόρησαν αμφότερα το 2019.

H λίστα με τα επίσημα videogames Ολυμπιακών Αγώνων που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα.

- Hyper Olympic ’84 (1984 / Konami / arcade)

- Olympic Gold (1992 / Tiertex / Mega Drive)

- Olympic Summer Games (1996 / Tiertex / SNES, PSX, Genesis, 3DO)

- Sydney 2000 (2000 / ATD / PSX, PC, Dreamcast)

- Athens 2004 (2004 / Eurocom / PS2, PC)

- Mario & Sonic at the Olympic Games (2007 / Sega / Wii / DS)

- Beijing 2008 (2008 / Eurocom / PS3, X360, PC)

- London 2012 (2012 / Sega / PS3, X360, PC)

- Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games (2011 / Sega / Wii / 3DS)

- Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games (2016 / Sega / Wii U / 3DS)

- Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 (2019 / Sega / Switch)

- Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game (2019 / Sega / PS4, XBO, Switch, PC)

To μοναδικό σχετικό videogame που κυκλοφόρησε είναι ένα δωρεάν mobile game με την ονομασία Olympics Go!, το οποίο και αναπτύχθηκε από την nWay και είναι και γεμάτο micro-transactions.