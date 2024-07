Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει η φωτογραφία που απαθανατίζει τον σέρφερ Gabriel Medina να αψηφά τη βαρύτητα. Ο Jerome Brouillet μας χάρισε μια φωτογραφία που αξίζει μια θέση στο μουσείο του Λούβρου.

Η προσθήκη του σέρφινγκ στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει φέρει ένα νέο κύμα ενθουσιασμού και οι εν εξελίξει αγώνες στην Ταϊτή της Γαλλικής Πολυνησίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Τη Δευτέρα (29/7), ο Βραζιλιάνος σέρφερ Gabriel Medina κατάφερε κάτι το μοναδικό, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του πέμπτου heat του τρίτου γύρου στο Teahupo'o.

Αντιμετωπίζοντας τον Ιάπωνα Kanoa Igarashi, ο Medina ανέδειξε το εξαιρετικό ταλέντο του σε μια ρεβάνς της ημιτελικής αναμέτρησης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2021, όπου ο Igarashi είχε θριαμβεύσει και στη συνέχεια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Αυτή τη φορά, ο Medina ήταν αποφασισμένος να ανατρέψει την κατάσταση υπέρ του.

Στην εναρκτήρια διαδρομή και οι δύο σέρφερ περιηγήθηκαν σε μικρότερα κύματα, θέτοντας τις βάσεις για αυτό που θα γινόταν το κορυφαίο γεγονός της ημέρας. Ο Medina, στο δεύτερο run του, έπιασε με δεξιοτεχνία ένα γιγαντιαίο set wave, εξαφανίστηκε μέσα στη θάλασσα μόνο και μόνο για να αναδυθεί θεαματικά. Καθώς έβγαινε από το κύμα, ο Medina σήκωσε και τα δύο χέρια στους κριτές, δείχνοντας την πεποίθησή του ότι η απόδοσή του άξιζε τέλεια βαθμολογία. Η αυτοπεποίθησή του επιβεβαιώθηκε εν μέρει, καθώς δύο από τους πέντε κριτές του έδωσαν το τέλειο 10, με την τελική βαθμολογία του για τη διαδρομή να είναι το εντυπωσιακό 9,9, μία από τις υψηλότερες της ημέρας.

Αυτή η στιγμή απαθανατίστηκε σε μια φωτογραφία του Jerome Brouillet, που απαθανατίζει τον Medina στον αέρα πάνω από τον ορίζοντα με τη σανίδα του δίπλα του, λίγο πριν ξαναμπεί στο νερό. Η εικόνα έγινε γρήγορα viral.

Ο Medina εξασφάλισε τη νίκη του στον προκριματικό με συνολική βαθμολογία 17,40, ξεπερνώντας κατά πολύ το 7,04 του Igarashi. Οι σχολιαστές τόνισαν την εξαιρετική προσαρμοστικότητα και τη στρατηγική οξυδέρκεια του Medina, χαρακτηρίζοντάς τον φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Gabriel Medina just got the highest surfing score in Olympic history with a 9.90!



