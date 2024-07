Στην τελική ευθεία για την έναρξη λειτουργίας του Epic Games Store στο iOS και το iPadOS

Η Epic σημειώνει πως η Apple έχει εγκρίνει το ηλεκτρονικό της κατάστημα για iPhone και iPad

To Epic Games Store έρχεται στα ευρωπαϊκά iPhone και iPad, αφού πήρε τη σχετική έγκριση από την Apple για να μπει ως αυτόνομο κατάστημα στα λειτουργικά των δύο συστημάτων.

Σύμφωνα με το Apple Insider, η Apple επιβεβαιώνει πως έχει δώσει την έγκρισή της και απλά ζήτησε από την Epic να φτιάξει τα πλήκτρα σε μετέπειτα έκδοση του σχετικού app που θα κατατεθεί για να πάρει το τελικό «ΟΚ».

Αυτό είναι και το τελικό στάδιο της διαμάχης Apple Epic που είχε οδηγήσει και στην αφαίρεση του Fortnite από τις συσκευές της Apple.

Μέχρι στιγμής, οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να περνούν και την πιο ήρεμη περίοδό τους, αφού στη διαδικασία αυτή της πιστοποίησης, έχουν κοντραριστεί ακόμη πιο έντονα για λόγους που στον εξωτερικό παρατηρητή δείχνουν «αστείοι».

Apple’s DMA saga has taken a turn towards the absurd.



Apple is now telling reporters that this approval is temporary and are demanding we change the buttons in the next version - which would make our store less standard and harder to use.



We’ll fight this. https://t.co/obwRoU7dWo