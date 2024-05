Το νέο εύρημα στην Πομπηία που έχει ενθουσιάσει τους αρχαιολόγους: Η μπάλα, το κυνήγι και οι πυγμάχοι

Τα σχέδια αυτά είναι μεταξύ πολλών συναρπαστικών ανακαλύψεων στην I'Insula dei Casti Amanti της Πομπηίας, ένα σύμπλεγμα σπιτιών που άνοιξε πρόσφατα για το κοινό.

Σε ένα αξιοσημείωτο νέο εύρημα, οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν σχέδια με κάρβουνο που απεικονίζουν μονομάχους στα ερείπια της Πομπηίας, τα οποία πιστεύεται ότι δημιουργήθηκαν από παιδιά εμπνευσμένα από τα βίαια θεάματα που έβλεπαν στο αμφιθέατρο της αρχαίας πόλης.

Τα πρόσφατα ανακαλυφθέντα σχέδια, που έγιναν σε έναν μακρόστενο τοίχο, περιλαμβάνουν μια ποικιλία σκηνών: το περίγραμμα τριών μικρών χεριών, δύο φιγούρες που παίζουν με μια μπάλα, μια σκηνή κυνηγιού με αυτό που φαίνεται να είναι ένα αγριογούρουνο και δύο πυγμάχους που κείτονται στο έδαφος. Ωστόσο, οι απεικονίσεις μονομάχων ξεχωρίζουν, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα παιδιά που τις δημιούργησαν επηρεάστηκαν άμεσα από τα βίαια γεγονότα που παρατηρούσαν.

