Η Ιταλική Rai μετέδωσε ζωντανά τα ποσοστά των ψήφων και σόκαρε τους Eurofans.

Ο ιταλικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RAI σόκαρε τους οπαδούς της Eurovision, αφού φαίνεται ότι αποκάλυψε κατά λάθος τα στοιχεία της δημόσιας ψηφοφορίας του κοινού που έδιναν τεράστιο προβάδισμα στο Ισραήλ.

Η Eurovision δέχθηκε μεγάλες πιέσεις για να αποκλείσει το Ισραήλ από τον διαγωνισμό λόγω της συνεχιζόμενης επίθεσης στη Γάζα από τον Οκτώβριο, η οποία έχει οδηγήσει σε τουλάχιστον 35.000 θανάτους.

Καθώς αυξάνονται οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ του διαγωνισμού σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη, μια διαρροή από την τηλεόραση στην Ιταλία έδειξε ότι ο Eden εξακολουθεί να έχει μεγάλη υποστήριξη στην Ευρώπη.

🇮🇹 Italian broadcaster Rai has accidentally revealed their televoting percentages during tonight's #Eurovision semi-final.



[🎥 Rai] pic.twitter.com/cykJlZt4Qr