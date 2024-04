Theodore: New Music Video "Peak" από τη United We Fly

Ο Theodore παρουσιάζει το music video του τραγουδιού Peak που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες.

Το Peak είναι το νέο τραγούδι του Theodore, το δεύτερο σε μια σειρά από νέα ηχογραφημένη μουσική που θα κυκλοφορήσει το 2024. Πρόκειται για μια ρομαντική art rock μπαλάντα με dream pop και post rock στοιχεία που σιγά-σιγά χτίζει την έντασή της μέσω μιας σταθερά ρυθμικής μελαγχολικής ροής, διανθισμένη από μια έντονη ορχηστρική πινελιά.

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Σταματιάδης

Η κάμερα του σκηνοθέτη Αλέξανδρου Σταματιάδη παρακολουθεί την παραολυμπιακή αθλήτρια κολύμβησης Αλεξάνδρα Σταματοπούλου σε μια ημέρα προπόνησης. Το Peak αναφέρεται στις απλές αλλά έντονες στιγμές της ζωής, που έχουν τη δυνατότητα να αποδυναμώνουν την υπερανάλυση της αναζήτησης του νοήματος της.

Πρωταγωνιστεί η παραολυμπιακή πρωταθλήτρια Αλεξάνδρα Σταματοπούλου

Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου ξεκίνησε ως αθλήτρια σε ηλικία 21 ετών και θέλησε να γίνει πρωταθλήτρια στα 28 της. Εν τέλει στα 32 της έφερε την πρώτη επιτυχία και στα 35 της απέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Τόκυο. Συμμετέχει σε αυτό το βίντεο, θέλοντας να δείξει ότι ακόμα κι αν η επιτυχία μπορεί, φαινομενικά να αργεί, όταν συμβούν αυτά για τα οποία έχεις προσπαθήσει, νιώθεις γεμάτος.

“Νιώθω τιμή και χαρά που συνεργάστηκα με όλο το team για την δημιουργία του βιντεοκλίπ του Theodore. Ήταν πολύ σημαντικό ότι υπήρχε η συνεχής επικοινωνία και καθοδήγηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα, καθώς αγάπησα αυτό το τραγούδι και θέλησα να το αποδώσω με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο μυαλό μου είχα ότι τίποτα δεν είναι εμπόδιο στα όνειρά μας. Moto μου είναι “No limits no age”, δηλαδή ότι η ηλικία, δεν καθορίζει την δύναμη που κρύβουμε μέσα μας.” (Αλεξάνδρα Σταματιάδου)

Το θέμα του μουσικού βίντεο για το Peak είναι πολύ προσωπικό και για το σκηνοθέτη καθώς ο αδερφός του Παύλος, που είναι κολυμβητής, πάσχει από ημιπληγία και αποτελεί μεγάλη πηγή έμπνευσης για την οικογένεια.

“Έχοντας παραβρεθεί σε αρκετούς αγώνες και προπονήσεις του, ήθελα καιρό να κάνω ένα πρότζεκτ γύρω από αθλητές Α.Μ.Ε.Α και την αδιανόητη δύναμη ψυχής και σώματος που καταβάλουν... Έπειτα από αρκετές συναντήσεις και κουβέντες με την Αλεξάνδρα, μου είπε ότι αυτό που φοβάται περισσότερο είναι να κλείσει την καριέρα της, χωρίς να πάρει μια διάκριση στους επόμενους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό είναι για την Αλεξάνδρα και για εμένα, η ειλικρίνεια και πραγματικότητα που δείχνουμε στο «Peak».” (Α.Σ., 2024)

Τον σκηνοθέτη Αλέξανδρο Σταματιάδη έχουμε γνωρίσει μέσα από τις συνεργασίες του για τα μουσικά βίντεο καλλιτεχνών όπως Good Job Nicky, Γιώργο Μαζωνάκη, Μαρίζα Ρίζου, Leon of Athens κ.α. Η χορευτική µικρού µήκους ταινία του Σταματιάδη, AΓΚΑΘΙ (2022), προβλήθηκε στο PÖFF Shorts, µέρος του Tallinn Black Nights Film Festival (Εσθονία, 2022) και στο Aesthetica Short Film Festival (York, 2022). Η δουλειά του έχει προβληθεί και στο Cinedans (Ολλανδία, 2024), InShadow (Πορτογαλία, 2022).

«Never felt this way», λέει ο Theodore και η Αλεξάνδρα κολυμπάει σαν να είναι η πρώτη φορά!

Βρείτε το σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και στο e-shop της United We Fly

Special thanks to the Olympic Athletic Center of Athens (O.A.K.A)

Ακολουθήστε τον Theodore

Website | Facebook | Instagram | Spotify |Youtube

Ακολουθήστε τον Αλέξανδρο Σταματιάδη

Instagram | Vimeo

Ακολουθήστε την Αλεξάνδρα Σταματοπούλου

link.me | Instagram | Youtube

O Theodore αγαπά να συνθέτει μουσική που δημιουργεί εικόνες, ιστορίες ή παραμύθια, αποτυπώνοντάς την ζωντανά σε ενεργητικές και μυσταγωγικές συναυλίες, με εκπληκτικά light shows και visuals. Με πολύ ενθουσιασμό, κινηματογραφική διάθεση και ανεβασμένη ενέργεια, ανυπομονεί να μοιραστεί για πρώτη φορά το νέο του υλικό στο 8BALL στη Θεσσαλονίκη στις 5 Απριλίου καθώς και στο μοναδικό χώρο του Gazarte Ground Stage στην Αθήνα στις 13 Απριλίου.