Ο Γάλλος αριστοκράτης που πρόλαβε τον Δαρβίνο: Τι είχε πει για την εξέλιξη των ειδών (vid)

Το θεμελιώδες έργο του Μπουφόν, «Histoire Naturelle», που εκτείνεται σε 36 τόμους, λειτούργησε ως πλατφόρμα για τις πρωτοποριακές ιδέες του, που διατυπώθηκαν ήδη από τη δεκαετία του 1740.

Στα χρονικά της επιστημονικής ιστορίας, ένα όνομα που συχνά επισκιάζεται από την ευφυΐα του Κάρολου Δαρβίνου είναι αυτό του Georges-Louis Leclerc, κόμη του Μπουφόν, ενός Γάλλου αριστοκράτη του οποίου οι πρωτοποριακές ιδέες για την εξέλιξη και την κλιματική αλλαγή προηγήθηκαν του Δαρβίνου κατά έναν αιώνα.

Στον απόηχο της πρωτοποριακής δημοσίευσης του Δαρβίνου, «Η καταγωγή των ειδών», το 1859, βρέθηκε να ιντριγκάρει ένα έργο που χρονολογείται έναν αιώνα πριν, γραμμένο από τον ελάχιστα γνωστό Georges-Louis Leclerc. Παραδόξως, ο Δαρβίνος διαπίστωσε εντυπωσιακές ομοιότητες μεταξύ των γραπτών του Μπουφόν και των δικών του επαναστατικών θεωριών για την εξέλιξη. «Ολόκληρες σελίδες [του βιβλίου του] μοιάζουν γελώντας με τις δικές μου», παρατήρησε ο Δαρβίνος σε έναν φίλο του, αναγνωρίζοντας την πρώιμη κατανόηση των εξελικτικών εννοιών από τον Μπουφόν.

The French aristocrat who understood evolution 100 years before Darwin – and even worried about climate change https://t.co/MqnykUNpir