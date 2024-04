Η φρικτή δολοφονία που στιγμάτισε τη No1 σειρά του Netflix (vid)

Ένας κακοποιός καταδικάστηκε σε θάνατο τον περασμένο μήνα στην Κίνα για τη δηλητηρίαση του Lin Qi, ενός δισεκατομμυριούχου που έκανε τα πάντα για να προβληθεί το «3 Body Problem» στο Netflix.

Πέντε χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο φινάλε του GoT, οι David Benioff και D. B. Weiss συνεργάστηκαν μαζί με τον Alexander Woo για να μας παραδώσουν μια νέα σειρά επιστημονικής φαντασίας του Netflix.

Με τίτλο «3 Body Problem», η σειρά ακολουθεί μια ομάδα φίλων που εμπλέκονται σε ένα μυστήριο που έχει τις ρίζες του στην Κίνα κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης.

Μετά την κυκλοφορία της στις 21 Μαρτίου, η σειρά "3 Body Problem" εκτοξεύτηκε στην κορυφή της λίστας με τις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές του Netflix και εξακολουθεί να παραμένει στην κορυφή, με τους θεατές να χαρακτηρίζουν τη σειρά ως "αριστούργημα".

Αλλά λίγο καιρό πριν κάνει την πρεμιέρα της στο Netflix, ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν να φτάσει στην υπηρεσία streaming δολοφονήθηκε.

Συγκεκριμένα, πριν πέντε χρόνια, ο Lin Qi, επιχειρηματίας και μεγιστάνας των βιντεοπαιχνιδιών, άρχισε να συνεργάζεται με το Netflix και τους δημιουργούς της σειράς. Ωστόσο, το 2020 δηλητηριάστηκε στη Σαγκάη.

Ο Lin ήταν μόλις 39 ετών όταν δολοφονήθηκε από τον Xu Yao, έναν πολύ στενό του συνεργάτη που εργαζόταν στην εταιρεία παιχνιδιών του Lin, Youzu Interactive.

O Lin ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει όλα τα πνευματικά δικαιώματα του βιβλίου «The Three-Body Problem», με την ελπίδα να δημιουργήσει ένα franchise από σειρές και τηλεοπτικές εκπομπές. Προσέλαβε τον Xu το 2017 ως δικηγόρο για να διευθύνει μια θυγατρική της εταιρείας του με την ονομασία The Three-Body Universe, αλλά σύμφωνα με τους New York Times, ο Xu υποβιβάστηκε και υπέστη σημαντική μείωση μισθού λόγω της κακής του απόδοσης.

Σύμφωνα με το κινεζικό επιχειρηματικό περιοδικό Caixin, ο Xu άρχισε να δημιουργεί ένα εργαστήριο όπου πειραματιζόταν με δηλητήρια που είχε αγοράσει από το dark web και τα δοκίμαζε σε ζώα. Έτσι, κατάφερε να φτιάξει το τέλειο δηλητήριο για να σκοτώσει το αφεντικό του.

Ο Xu συνελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2020, αλλά αρνήθηκε να πει τι δηλητήριο είχε χρησιμοποιήσει, εμποδίζοντας τις προσπάθειες των γιατρών να σώσουν τη ζωή του Lin.