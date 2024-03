Streamer αντιμίλησε στη μητέρα του σε ζωντανή μετάδοση: «Έκανε το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του» (vid)

Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα απίστευτο περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν streamer και τη μητέρα του.

Σε έναν κόσμο όπου τα όρια μεταξύ ψηφιακών και πραγματικών αλληλεπιδράσεων συχνά θολώνουν, ένα πρόσφατο συμβάν κατά τη διάρκεια μιας ροής στο Twitch χρησιμεύει ως μια ισχυρή υπενθύμιση των συνεπειών της ανάρμοστης συμπεριφοράς. Ένας νεαρός streamer έμαθε αυτό το μάθημα από πρώτο χέρι όταν η μητέρα του διέκοψε την εκπομπή του για να του δώσει ένα μάθημα σεβασμού, μετά από μια προσβολή που της είπε στα ισπανικά. Το περιστατικό, το οποίο εκτυλίχθηκε ζωντανά μπροστά σε κοινό, έγινε έκτοτε viral, πυροδοτώντας συζητήσεις σχετικά με τη γονική εξουσία, τον σεβασμό και τον αντίκτυπο των διαδικτυακών ενεργειών.

Κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής τον Μάρτιο, ο νεαρός streamer έκανε το λάθος να μη σεβαστεί τη μητέρα του χρησιμοποιώντας έναν υποτιμητικό όρο στα ισπανικά, χωρίς να προβλέψει τι θα ακολουθούσε. Σε απάντηση, η μητέρα του εισέβαλε στο δωμάτιο του, ξεκινώντας μια αυστηρή διάλεξη που έχει πλέον τραβήξει την προσοχή των τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο. Η διάλεξη δεν ήταν μόνο λεκτική, αλλά περιελάμβανε και σωματικές νουθεσίες, όπως το να τον χτυπήσει στο πρόσωπο με το δείκτη του χεριού της.

Streamer calls his mom a “b*tch” in spanish then she GOES OFF on him 😭 pic.twitter.com/g9puLIMduY