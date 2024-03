Προφυλακίστηκαν οι φερόμενοι δράστες του μακελειού της Μόσχας: Με μαυρισμένα μάτια στο δικαστήριο (vid)

Προφυλακιστέοι μέχρι τις 22 Μαΐου οι τέσσερις φερόμενοι ως δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα, εν αναμονή της δίκης τους.

Οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι διέπραξαν την τρομοκρατική επίθεση της Παρασκευής (22/3) στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall, στα περίχωρα της Μόσχας, κατά την οποία σκοτώθηκαν 137 άνθρωποι, κρίθηκαν προφυλακιστέοι για δύο μήνες από δικαστήριο της ρωσικής πρωτεύουσας.

Το δικαστήριο τους έκρινε προφυλακιστέους έως τις 22 Μαΐου, εν αναμονή της δίκης τους, η έναρξη της οποίας δεν έχει ακόμη οριστεί. Ως εκ τούτου, η προφυλάκισή τους ενδέχεται να παραταθεί. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι για «τρομοκρατία» αντιμετωπίζουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Συνολικά, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν 11 συλλήψεις υπόπτων σε σχέση με την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων φερόμενων ως δραστών.

Στις εικόνες από το δικαστήριο διακρίνονται τρεις εκ των φερόμενων δραστών να οδηγούνται με χειροπέδες στον ειδικό θάλαμο για τους κατηγορουμένους. Ο τέταρτος μεταφέρθηκε σε ειδική καρέκλα, χωρίς να μπορεί να ανοίξει τα μάτια του.

