Στο Άμπου Ντάμπι έχτισαν μια απομίμηση της Σαντορίνης: Οι τιμές που ζαλίζουν

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαμβάνουν καθημερινά ηλιοβασιλέματα, πίνοντας ελληνικό τσάι του βουνού καθώς παρακολουθούν το ηλιοβασίλεμα, ένας φόρος τιμής στα φημισμένα ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης.

Φωλιασμένο ανάμεσα στις φυσικές ομορφιές της Αραβικής Χερσονήσου και σε απόσταση περίπου 40 λεπτών οδικώς από το Ντουμπάι, το Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat αναδύεται ως ένας φάρος ελληνικής αρχιτεκτονικής και πολυτέλειας. Αυτό το πρόσφατα εγκαινιασμένο παραθαλάσσιο θέρετρο, που θυμίζει τα γραφικά τοπία των Κυκλάδων, φέρνει ένα κομμάτι της γοητείας της Σαντορίνης στα Εμιράτα, χωρίς τις εμβληματικές εκκλησίες με τους γαλάζιους τρούλους.

Η ανταγωνιστική ξενοδοχειακή αγορά στα Εμιράτα δεν είναι άγνωστη στην πολυτέλεια και τα αρχιτεκτονικά θαύματα, με ορόσημα όπως το Atlantis the Royal και το One&Only One Za'abeel να θέτουν υψηλά πρότυπα. Ωστόσο, το Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat χαράζει τη δική του μοναδική θέση προσφέροντας ένα καταφύγιο μόνο για ενήλικες που αντικατοπτρίζει τη γοητεία του αγαπημένου ελληνικού νησιού της Σαντορίνης, γνωστού για τις ρομαντικές του απόψεις και την ήρεμη ομορφιά του.

Με 22 αποκλειστικά δωμάτια, τιμές που ξεκινούν από περίπου 670 ευρώ τη βραδιά και ένα επιχειρηματικό μοντέλο που αναμένει ότι οι μισές από τις κρατήσεις του θα προέρχονται από εκδηλώσεις όπως γάμοι και εταιρικές συγκεντρώσεις, το θέρετρο είναι προσαρμοσμένο στην πολυτέλεια.

There's now a fake Santorini in Abu Dhabi to lure luxury travelers https://t.co/8GSDOMURpw