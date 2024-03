Η On είναι το Energy Boost του Μαρτίου που χρειαζόμαστε

Ξεκίνησε με το Energy Hub στο ΟΑΚΑ, συνεχίστηκε με την Cheering Zone στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας και κορυφώνεται με το activation στο Cosmos Sport.

Ο Μάρτιος, όπως φαίνεται, είναι ένας μήνας, στον οποία η ενέργεια έχει την τιμητική της και για αυτό έχουμε να ευχαριστούμε την On με τις δράσεις της που απογειώνουν την έννοια του αθλητισμού και της fitness φιλοσοφίας. Μετά από το σούπερ επιτυχημένο τριήμερο (1-3/3) του Energy Hub στο ΟΑΚΑ (σ.σ. Διάβασε τα πάντα για την εμπειρία μας εδώ), όπου είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε μία σειρά από αθλητικά activations και φυσικά να δοκιμάσουμε τα νέα Cloudmonster 2, σειρά είχαν ακόμα περισσότερα δρώμενα.

Η Cheering Zone της On στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας

Την Κυριακή 10 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε ο πλέον καθιερωμένος ημιμαραθώνιος της Αθήνας. Βάλαμε τα αθλητικά μας και τρέξαμε με την παρέα μας δημιουργώντας όλοι μαζί μία συγχρονισμένη ανθρώπινη αλυσίδα με στόχο έναν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Και τι χρειαζόμαστε όταν πρόκειται να διανύσουμε την απόσταση ενός run; Φυσικά, το ανάλογο support που θα μας δώσει τη δύναμη να συνεχίσουμε και να τερματίσουμε.

Η ομάδα της On ήταν εκεί στον φετινό ημιμαραθώνιο και φρόντισε να γίνει ο supporter που όλοι χρειαζόμασταν. Πλατιά χαμόγελα, περίεργες τσιρίδες, μουσικές και πανό με πονηρές ατάκες ήταν εκεί για να εμψυχώσουν με τον απαραίτητο τρόπο κάθε δρομέα που περνούσε στον δρόμο στο ύψος του Πολυτεχνείου. Εκεί που μπορεί να είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που να αμφισβητούσαμε τις αντοχές και τα όριά μας, η On με το «You tap here (On) for more ENERGY», θύμιζε στους runners ότι είναι γεμάτοι ενέργεια. Τους καλούσε να την αναζητήσουν μέσα τους δείχνοντας ηχηρά πόσο πολύ πιστεύει σε αυτούς και τις δυνάμεις τους.

Το event που θα κορυφώσει το fitness philosophy του Μαρτίου

Για τις 21 του μήνα, η On έχει προγραμματίσει να ενωθεί με το Cosmos Sport στο κατάστημα της Γλυφάδας και να πραγματοποιήσει ένα Try On event για τα φανταστικά Cloudmonster 2. Κάθε runner ή απλά λάτρης του καλού και άνετου παπουτσιού θα μπορεί να δοκιμάσει το νέο must αθλητικό παπούτσι που προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη από το Cloudmonster 1. Θα μάθει την ιστορία της δημιουργίας του και τη συνεργασία με το κορυφαίο κέντρο νευροαισθητικής Kinda και την DJ/Music Producer Jayda G, και θα νιώσει ακριβώς την ενέργεια που του δίνει η νέα, αναβαθμισμένη τεχνολογία της On μέσα στην καθημερινότητά του. Γιατί τα Cloudmonster 2 είναι τα παπούτσια που απευθύνονται σε όλους, είτε έχουν μικρές είτε μεγάλες απαιτήσεις, μέσα στο εβδομαδιαίο ή και καθημερινό πρόγραμμα.

Πέρα από την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα Cloudmonster 2, όσοι δώσουν το παρών στο event θα απολαύσουν live performance από τον Ηλία Μπόγδανο και τους INCO καθώς και την Chilling Area, το απόλυτο party spot για να χαλαρώσεις, να διασκεδάσεις και να κάνεις catch up με άλλους runners που θα πετύχεις στο σημείο.

Αυτόν τον Μάρτιο, η On φρόντισε να τον απολαύσουμε με περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γνωρίζοντας παράλληλα τα αθλητικά παπούτσια που δε θα αποχωριζόμαστε τους επόμενους μήνες.

