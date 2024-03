Αν είσαι φαν των Friends τότε αυτό το διαμέρισμα στο Airbnb έχει φτιαχτεί για σένα.

Είναι Σεπτέμβριος του 1994 και στην αμερικανική τηλεόραση προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο του Friends. Ο κόσμος ανακαλύπτει για πρώτη φορά τις ζωές έξι φίλων που ζουν στη Νέα Υόρκη, ταυτίζεται μαζί τους, με τις χαρές, τις λύπες τους, την ακλόνητη φιλία τους, αλλά και τις παθιασμένες ιστορίες αγάπης τους. Εκείνη τη στιγμή, βέβαια, ήταν σχεδόν αδύνατο να προβλέψει κάποιος ότι αυτό θα ήταν το ντεμπούτο μίας εκ των πιο επιτυχημένων σειρών στην ιστορία της τηλεόρασης.

Η απόδειξη; Tριάντα χρόνια μετά, η επιτυχία των Friends συνεχίζεται, μιας και υπάρχουν εκατομμύρια φανς της σειράς σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως πολλοί από εμάς έχουμε ονειρευτεί πως θα ήταν να ζούσαμε - έστω για λίγο - στο διαμέρισμα της Μόνικα. Και τώρα αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αρκεί να ταξιδέψουμε μέχρι το Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας.

Όπως είδαμε, λοιπόν, στην πλατφόρμα του Airbnb υπάρχει ένα διαμέρισμα εκεί, το οποίο μοιάζει εντυπωσιακά με εκείνο της Μόνικα από τα Φιλαράκια. Οι μωβ τοίχοι, η χαρακτηριστική κουζίνα, το σαλόνι, τα υπνοδωμάτια της Ρέιτσελ και της Μόνικα, είναι όλα εκεί. Επίσης το διαμέρισμα είναι γεμάτο από μικρές λεπτομέρειες και αναφορές σε ορισμένα επεισόδια των Friends.

Για παράδειγμα, μπορούμε να βρούμε το λούτρινο ζωάκι του Τζόι, ένα βινύλιο του Λάιονελ Ρίτσι, τον πίνακα στον οποίο υπολογίζονται οι πόντοι στο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν με τίτλο "The One Who Wins the Bets", τη γαλοπούλα της ημέρας των Ευχαριστιών, ακόμη και τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με το φωτογραφική μηχανή μιας χρήσης στο γάμο του Τσάντλερ και της Μόνικα.

Σύμφωνα με το Airbnb ο χώρος έχει δύο υπνοδωμάτια και μπορεί να φιλοξενήσει έως τέσσερα άτομα. Όσον αφορά την τιμή του, φτάνει τα 113 ευρώ ανά διανυκτέρευση ανάλογα με την περίοδο και τη διάρκεια της διαμονής.

Αν τώρα η Βραζιλία σου πέφτει κάπως μακριά, τότε υπάρχει και ένα ακόμη διαμέρισμα στο Airbnb που θυμίζει Friends και βρίσκεται στο Ρουέν της Γαλλίας. Έχει, βέβαια, μια μικρή διαφορά: αν και η κουζίνα κι η τραπεζαρία είναι εμπνευσμένα από το εσωτερικό του διαμερίσματος της Μόνικα, το σαλόνι είναι αντίγραφο του Central Perk, του καφέ όπου τα Φιλαράκια περνούσαν τον χρόνο τους. Κοστίζει από 67 μέχρι 99 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο.