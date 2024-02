Το πιο τρομακτικό ξεκίνημα: Η ταινία που τρέλανε το κοινό από τα πρώτα λεπτά (vid)

Οι Βρετανοί θεατές συρρέουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξετρελαμένοι για μια πρόσφατη κυκλοφορία του Netflix

Η ταινία "The Little Things" με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον έκανε πρεμιέρα στο βρετανικό Netflix δύο χρόνια μετά την επίσημη κυκλοφορία της και προκάλεσε «καταιγισμό» σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ψυχολογικό θρίλερ είναι γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον John Lee Hancock και ξεκινά με μια κοπέλα που ακολουθείται από ένα αυτοκίνητο. Για να μην σας κάνουμε spoil, θα πρέπει να το παρακολουθήσετε μόνοι σας για να καταλάβετε γιατί άφησε τους θεατές αρκετά τρομαγμένους από τα πρώτα πέντε λεπτά.

Στη συνέχεια, η ιστορία επικεντρώνεται στις έρευνες του βοηθού σερίφη Joe 'Deke' Deacon και του επικεφαλής ντετέκτιβ James 'Jimmy' Baxter για δύο φόνους. Το αστυνομικό «ζευγάρι» προσπαθεί να εντοπίσει έναν κατά συρροή δολοφόνο που συνεχίζει να χτυπάει στο Λος Άντζελες. Επίσης, διαδραματίζονται στιγμές από το παρελθόν του ίδιου του Deke και όλα αυτά οδηγούν σε ένα ανατριχιαστικό ξετύλιγμα των γεγονότων και στην ανακάλυψη της αλήθειας.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Denzel Washington του Man on Fire ως Deacon και ο Rami Malek του Bohemian Rhapsody ως Baxter, μαζί με τον Jared Leto ως Albert Sparma και τη Natalie Morales του Dead to Me ως ντετέκτιβ Jamie Estrada.

Αν και η ταινία έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους πριν από περίπου δύο χρόνια χρόνια συγκεντρώνοντας μια κακή βαθμολογία κοινού 67% και ακόμα χειρότερη βαθμολογία από το Rotten Tomatoes 45%, η ταινία δέχθηκε μια «βροχή από σχόλια από τότε που μπήκε στο Netflix της Βρετανίας.

Οι θεατές έγραψαν στο X τις κριτικές τους για την ταινία με τίτλο "The Little Things", ενώ πολλοί παραδέχτηκαν ότι αναγκάστηκαν να κλείσουν την ταινία επειδή τρομοκρατήθηκαν από τις πρώτες σκηνές.

Ένας χρήστης έγραψε: «2min 52 sec into Netflix the little things & it's made me so anxious I've had to turn it off».

«Βλέπω το The Little Things στο Netflix και τα δύο πρώτα λεπτά είναι τόσο τρομακτικά, που δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να συνεχίσω», πρόσθεσε ένας δεύτερος.