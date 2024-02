Μοντέλο του OnlyFans αποκαλύπτει το εκπληκτικό ποσό που έβγαλε μόνο από ένα βίντεο (vid)

Ένα αδιανόητο ποσό κέρδισε η Belle Delphine από ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου που ανέβασε στο OnlyFans το 2020.

H Belle Delphine είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο OnlyFans αυτή τη στιγμή και συχνά μιλάει στη δημοφιλή πλατφόρμα για τα χρήματα τα οποία βγάζει. Μάλιστα, πολλές φορές τα ποσά αυτά είναι αδιανόητα.

Αφού συγκέντρωσε εκατομμύρια θαυμαστές στο Instagram το 2019, άρχισε να δημοσιεύει φωτογραφίες φορώντας μια ροζ περούκα, η οποία έγινε το σήμα κατατεθέν της.

Πρόσφατα η διάσημη influencer μίλησε σε ένα podcast και αναφέρθηκε με λεπομέρειες για τη ζωή της από τη στιγμή που άρχισε να ασχολείται με το OnlyFans.

On the latest episode of #TheLouisTherouxPodcast: a rare in-depth conversation with YouTuber, cosplayer, and internet provocateur Belle Delphine. We discussed how she took over the internet, her inspirations, her upbringing, her mixed feelings about doing adult content, and,… pic.twitter.com/F9KToVTj4q