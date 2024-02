Ο άνθρωπος που έγινε «Black Alien» ξαναχτυπά: Ο λόγος που εξαφανίστηκε από το Instagram (vid)

Τους λόγους που αποφάσισε να αφήσει πίσω του τον «Blak Alien» εξήγησε ο άνθρωπος που έκανε τροποποιήσεις στο σώμα του για να γίνει εξωγήινος.

Ο Anthony Loffredo γνωστός και ως «Black Alien» έχει αποκτήσει τεράστια φήμη από τότε που αποφάσισε να μετατραπεί σε εξωγήινο. Τα τελευταία χρόνια έχει υποβληθεί σε μια σειρά από ακραίες επεμβάσεις προκειμένου να τροποποιήσει το σώμα του.

Οι αναρτήσεις με τις φωτογραφίες του έγιναν γρήγορα viral με αποτέλεσμα πλέον να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media. Για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα μεταξύ άλλων έκοψε τη μύτη του, το πάνω χείλος του, αλλά και δύο δάχτυλα από τα χέρια του, ενώ έχει κάνει τατουάζ ακόμα και στα μάτια του. Το σώμα του είναι πλήρως καλυμμένο με τατουάζ και η γλώσσα του είναι κομμένη στη μέση όπως του φιδιού.

blue tooth evolution -Thanks my friend @dra.anahi.rodriguez-#evolutionproject#bodyevolution#reevolution

Η ακραία εμφάνισή του πάντως, του έχει δημιουργήσει μεγάλες δυσκολίες στην καθημερινή του ζωή, όπως αποκάλυψε σε μια συνέντευξή του στο Channel 4. Ο Loffredo είπε ότι οι οδηγοί της Uber σταματούν όταν τον βλέπουν, δεν του επιτρέπουν να μπαίνει σε εστιατόρια και επίσης, δεν μπορεί να βρει δουλειά.

Μιλώντας στο Podcast Club 113 το 2022, εξομολογήθηκε: «Είναι ένας καθημερινός αγώνας, γιατί κάθε μέρα βρίσκεις νέους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν, που θέλουν να κρίνουν. Αυτή είναι η ζωή, δεν καταλαβαίνουν όλοι τα πάντα, όπως εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα για πολλούς ανθρώπους».

Ο «Black Alien» επιμένει ότι οι επεμβάσεις του δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται ως «ακρωτηριασμοί», αλλά ως «προσωπική εξέλιξη και αισθητική βελτίωση». Μιλώντας στον Arthur Bruel και στο «I Transformed Myself Into An Alien», εξήγησε: «Δεν με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι, είμαι μόνος από τότε που ήμουν μικρός».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο λογαριασμός του «Black Alien» στο Instagram εξαφανίστηκε αφού πρώτα είχε ανακοινώσει ότι θα εγκαταλείψει το πλάνο της μεταμόρφωσης του. Οι ακόλουθοί του ανησύχησαν ότι περνούσε μια δύσκολη ψυχικά περίοδο.

Ωστόσο, ο Loffredo αποκάλυψε ότι ο λόγος που αποφάσισε να αφήσει πίσω τον «Black Alien» ήταν ο έρωτας. «Θέλω να σας συστήσω την κοπέλα μου, με την οποία έχω ξεκινήσει μια νέα πορεία στη ζωή μου», είπε σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube.

«Αυτή η ανακοίνωση σηματοδοτεί την έναρξη ενός χαρούμενου κεφαλαίου και το τέλος μιας σημαντικής διαδικασίας», πρόσθεσε.