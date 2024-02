Εκτός ελέγχου η κατάσταση με το Apple Vision Pro: Αστυνομικοί σταμάτησαν οδηγό επειδή το φόραγε ενώ οδηγούσε (vid)

Δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα μετά την κυκλοφορία του Apple Vision Pro και ήδη έχουν σημειωθεί επικά περιστατικά.

Η κυκλοφορία του Apple Vision Pro στην αμερικανική αγορά πριν από λιγότερο από 24 ώρες έχει ήδη προκαλέσει ευρεία προσοχή και ανησυχία στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δύο ιδιαίτερα ανησυχητικά περιστατικά που αφορούν το νέο headset εικονικής πραγματικότητας έχουν γίνει viral, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υπεύθυνη χρήση μιας τόσο προηγμένης τεχνολογίας.

Στην πρώτη περίπτωση, ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να φοράει το Apple Vision Pro ενώ οδηγεί έχει συγκεντρώσει πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το άτομο, ιδιοκτήτης Tesla, εκμεταλλεύτηκε τη δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης του οχήματος, αφήνοντας εντελώς το τιμόνι για να βυθιστεί στο περιεχόμενο που προβάλλεται στα ακουστικά της Apple. Παρά τους εξελιγμένους αλγόριθμους με τους οποίους είναι εξοπλισμένα τα οχήματα Tesla, η συμπεριφορά αυτή ενέχει σημαντικό κίνδυνο όχι μόνο για τον ίδιο τον οδηγό αλλά και για τους άλλους στο δρόμο. Σε απάντηση σε μια τέτοια απερίσκεπτη χρήση, η Apple απαγορεύει ρητά τη χρήση του Apple Vision Pro κατά την οδήγηση.

It’s so over for us pic.twitter.com/u5V6FcjtIp — Dexerto (@Dexerto) February 3, 2024

Το δεύτερο περιστατικό αφορούσε έναν άνδρα στο Σαν Χοσέ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Καλιφόρνια, ο οποίος χρησιμοποίησε ενεργά το Apple Vision Pro ενώ διέσχιζε έναν δρόμο. Το ανησυχητικό είναι ότι σταμάτησε στη μέση του δρόμου για να κάνει μια επιλογή στο εικονικό περιβάλλον που προσφέρει το headset, αγνοώντας τους κινδύνους του περιβάλλοντός του. Η πράξη αυτή υπογραμμίζει τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η υπερβολική ενασχόληση με την εικονική πραγματικότητα, ιδίως σε καταστάσεις που απαιτούν πλήρη προσοχή στο πραγματικό περιβάλλον.

This is the new checking your phone while walkingpic.twitter.com/NDKfZZTqH6 February 3, 2024



Ο γνωστός δημιουργός περιεχομένου Casey Neistat ήταν από τους πρώτους που αγόρασε το Apple Vision Pro και βγήκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης ενώ το φορούσε. Όπως ήταν φυσικό τράβηξε όλα τα βλέμματα και αρκετοί περαστικοί τον σταμάτησαν για να τον ρωτήσουν πώς είναι η εμπειρία.

Vision Pro isn't just great, it's the single greatest piece of tech ive ever used pic.twitter.com/ArBgbkH0UR — Casey Neistat (@Casey) February 3, 2024

Τα περιστατικά αυτά χρησιμεύουν ως αυστηρή υπενθύμιση των ευθυνών που συνεπάγεται η υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής. Το Apple Vision Pro, όπως και κάθε άλλη συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να μεταβάλλει την αντίληψη, απαιτεί υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης και προσοχής από τους χρήστες του. Ενώ η γοητεία της εικονικής πραγματικότητας είναι αδιαμφισβήτητη, είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίζονται τα όρια μεταξύ της ασφαλούς απόλαυσης και της επικίνδυνης κατάχρησης.