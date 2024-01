Critic’s Choice: Νέες εκπτώσεις σε PS4 και PS5 games

Λίγο πριν το κλείσιμο του Ιανουαρίου, το PlayStation ανακοίνωσε νέες εκπτώσεις Critic’s Choice

To PlayStation ανακοίνωσε νέο κύκλο με εκπτώσεις σε PS4 και PS5 games.

Η νέα εκπτωτική καμπάνια εντάσσεται στα Critic’s Choice, όπου ουσιαστικά προσφέρονται παιχνίδια που έχουν συγκεντρώσει υψηλές βαθμολογίες και καλά σχόλια από τους κριτικούς.

Στο νέο κύμα προσφορών ξεχωρίζουν κυκλοφορίες όπως τα EA Sports FC 24, Sonic Superstars, Resident Evil Village, Batman: Arkham Collection και αρκετά ακόμη, που έρχονται σε εκπτώσεις που ξεπερνούν μέχρι και το 65%.

Οι προσφορές θα ισχύουν μέχρι και τις 14 Φεβρουαρίου και μπορείτε να τις βρείτε είτε από το μενού του PlayStation Store στην κονσόλα σας, είτε από το επίσημο ελληνικό site του PlayStation Store.

Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίζουμε τα εξής.

Assassin’s Creed Valhalla: €17,49

Call of Duty Black Ops Cold War Cross-Gen Bundle: €26,74

GTA The Trilogy Definitive Edition: €29,99

GTA V Premium Edition PS4: €14,69

GTA V PS5: €19,99

It Takes Two: €11,99

Red Dead Redemption 2: €19,79

Resident Evil Village Gold Edition: €19,99

Sekiro Shadows Die Twice: €34,99

Stray: €19,79